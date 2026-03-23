Ваш мозг — это GPS? Учёные нашли систему, которая «ведёт» нас по жизни

Он работает как навигатор.
Немецкий нейробиолог Кристиан Дёллер получил одну из самых престижных научных наград — премию Лейбница — за исследование, которое меняет представление о том, как мы думаем.
Суть идеи неожиданная.
Та же система, которая помогает нам найти дорогу из точки А в точку Б…
может управлять памятью, обучением и даже принятием решений.
Чтобы это проверить, учёные ставят эксперименты почти как из игры.
Испытуемые лежат в сканере и «ездят» по виртуальному городу — как таксисты. Они ищут маршруты, принимают решения, ориентируются.
А в это время исследователи фиксируют, как работает мозг.
И вот что оказалось.
Чем лучше человек ориентируется в этом виртуальном пространстве —
тем активнее работает его мозг.
Но самое интересное — дальше.
Эта «навигационная система» включается не только тогда, когда мы ищем дорогу.
Она работает и когда мы… думаем.
Когда раскладываем информацию «по полочкам».
Когда вспоминаем.
Когда учимся.
Проще говоря:
мозг может «расставлять» знания в пространстве — как будто это карта.
Учёные связывают это с так называемыми «клетками-решётками» — особой системой, которая помогает нам понимать, где мы находимся.
Теперь есть всё больше доказательств, что она же участвует и в абстрактном мышлении.
И тогда возникает странное ощущение.
Возможно, мы не просто думаем.
Мы всё время куда-то «движемся» —
даже когда сидим на месте.