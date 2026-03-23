Ваш мозг — это GPS? Учёные нашли систему, которая «ведёт» нас по жизни

Он работает как навигатор.

Немецкий нейробиолог Кристиан Дёллер получил одну из самых престижных научных наград — премию Лейбница — за исследование, которое меняет представление о том, как мы думаем.

Суть идеи неожиданная.

Та же система, которая помогает нам найти дорогу из точки А в точку Б…

может управлять памятью, обучением и даже принятием решений.

Чтобы это проверить, учёные ставят эксперименты почти как из игры.

Испытуемые лежат в сканере и «ездят» по виртуальному городу — как таксисты. Они ищут маршруты, принимают решения, ориентируются.

А в это время исследователи фиксируют, как работает мозг.

И вот что оказалось.

Чем лучше человек ориентируется в этом виртуальном пространстве —

тем активнее работает его мозг.

Но самое интересное — дальше.

Эта «навигационная система» включается не только тогда, когда мы ищем дорогу.

Она работает и когда мы… думаем.

Когда раскладываем информацию «по полочкам».

Когда вспоминаем.

Когда учимся.

Проще говоря:

мозг может «расставлять» знания в пространстве — как будто это карта.

Учёные связывают это с так называемыми «клетками-решётками» — особой системой, которая помогает нам понимать, где мы находимся.

Теперь есть всё больше доказательств, что она же участвует и в абстрактном мышлении.

И тогда возникает странное ощущение.

Возможно, мы не просто думаем.

Мы всё время куда-то «движемся» —

даже когда сидим на месте.