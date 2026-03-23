Пиво vs вино: разница, которая удивила учёных!

К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более чем 340 000 человек.

И разница оказалась неожиданной.

Даже при умеренном потреблении пиво, сидр и крепкий алкоголь были связаны с более высоким риском смерти.

А вот вино — наоборот.

У людей, которые пили вино в небольших количествах, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 21% ниже.

Для сравнения: даже низкое потребление других видов алкоголя показывало рост риска примерно на 9%.

Но дальше начинается самое важное.

Учёные подчёркивают: дело может быть не только в самом напитке.

Вино чаще пьют во время еды.

Его чаще выбирают люди с другим образом жизни и рационом.

А в составе — вещества вроде полифенолов и антиоксидантов.

То есть эффект может складываться из нескольких факторов сразу.

При этом есть жёсткая граница.

При высоком потреблении риск растёт в любом случае — независимо от того, что именно пьёт человек.

У тяжёлых потребителей:

— риск смерти в целом выше на 24%

— от рака — на 36%

— от сердечно-сосудистых заболеваний — на 14%

И ещё один нюанс.

Это наблюдательное исследование. Оно показывает связь — но не доказывает прямую причину.

Тем не менее тренд становится всё заметнее.

Не только «сколько»,

но и что именно ты пьёшь — тоже имеет значение.

А дальше — каждый уже решает сам.