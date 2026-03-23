Пиво vs вино: разница, которая удивила учёных!

К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более чем 340 000 человек.
И разница оказалась неожиданной.
Даже при умеренном потреблении пиво, сидр и крепкий алкоголь были связаны с более высоким риском смерти.
А вот вино — наоборот.
У людей, которые пили вино в небольших количествах, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 21% ниже.
Для сравнения: даже низкое потребление других видов алкоголя показывало рост риска примерно на 9%.
Но дальше начинается самое важное.
Учёные подчёркивают: дело может быть не только в самом напитке.
Вино чаще пьют во время еды.
Его чаще выбирают люди с другим образом жизни и рационом.
А в составе — вещества вроде полифенолов и антиоксидантов.
То есть эффект может складываться из нескольких факторов сразу.
При этом есть жёсткая граница.
При высоком потреблении риск растёт в любом случае — независимо от того, что именно пьёт человек.
У тяжёлых потребителей:
— риск смерти в целом выше на 24%
— от рака — на 36%
— от сердечно-сосудистых заболеваний — на 14%
И ещё один нюанс.
Это наблюдательное исследование. Оно показывает связь — но не доказывает прямую причину.
Тем не менее тренд становится всё заметнее.
Не только «сколько»,
но и что именно ты пьёшь — тоже имеет значение.
А дальше — каждый уже решает сам.