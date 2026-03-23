Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

С сегодняшнего дня до вторника в Латгальском регионе проходят учения «Pērkons», цель которых — отработать быстрое и скоординированное переброску сил. В них участвуют подразделения многонациональной бригады НАТО в Латвии, ВВС Латвии, 3-го авиационного полка США и 3-й Латгальской бригады Земессардзе.

Военные будут перебрасываться на вертолётах с базы в Лиелварде на аэродром Лоцики под Даугавпилсом, где выполнят имитацию десанта.

Ожидается усиленное движение военных вертолётов между Лиелварде и Лоциками, а также в районе Даугавпилса, в том числе в тёмное время суток. После посадки военнослужащие будут выполнять задачи с использованием учебных боеприпасов, которые создают шум, но не представляют опасности для людей.