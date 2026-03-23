Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Ранее, 13 февраля 2025 года, Конституционный суд Латвии признал запрет агитации на языках национальных меньшинств соответствующим Конституции, указав на риски распространения дезинформации в текущей геополитической ситуации.

Жалоба в ЕСПЧ была подана в марте 2025 года, а на прошлой неделе суд запросил у правительства Латвии дополнительные пояснения по делу. По словам Кривцовой, ранее ЕСПЧ уже рассматривал схожие вопросы в делах против Болгарии и Турции, где поддержал принципы свободы выражения мнений, включая использование языков меньшинств в политическом процессе.

"Времена меняются и на вопрос нужно отвечать снова и снова - а в этих обстоятельствах, что важнее содержание или форма?", - подчеркивает Кривцова.