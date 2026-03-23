Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пн, 23. Марта
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Редакция PRESS 23 марта, 2026 14:04

Правозащитник Елизавета Кривцова сообщила, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу на ограничения языка предвыборной агитации в Латвия. По её словам, суд отметил возможное прецедентное значение дела для всей Европы в вопросах свободы выражения мнений.

Ранее, 13 февраля 2025 года, Конституционный суд Латвии признал запрет агитации на языках национальных меньшинств соответствующим Конституции, указав на риски распространения дезинформации в текущей геополитической ситуации.

Жалоба в ЕСПЧ была подана в марте 2025 года, а на прошлой неделе суд запросил у правительства Латвии дополнительные пояснения по делу. По словам Кривцовой, ранее ЕСПЧ уже рассматривал схожие вопросы в делах против Болгарии и Турции, где поддержал принципы свободы выражения мнений, включая использование языков меньшинств в политическом процессе.

"Времена меняются и на вопрос нужно отвечать снова и снова - а в этих обстоятельствах, что важнее содержание или форма?", - подчеркивает Кривцова.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

