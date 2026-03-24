Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Редакция PRESS 24 марта, 2026 08:31

Выбор редакции

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Город сталкивается с растущей нагрузкой: в рабочие дни в Ригу въезжает до 209 тысяч автомобилей, а их число продолжает увеличиваться. Основные заторы приходятся на мосты и главные магистрали, что напрямую ухудшает экологию. Ситуацию усугубляет и возраст автопарка — в среднем более 13 лет.

В ответ предлагаются ряд решений: развитие инфраструктуры, реформу общественного транспорта, расширение велосети, изменение парковочной политики и поддержку экологичного транспорта. Среди крупных проектов — продолжение строительства Южного моста и создание транспортных узлов у железнодорожных станций.

В историческом центре Риги планируется реорганизовать движение на улице Миера, введя одностороннее движение на участке от улицы Таллинас до улицы Клусая. На улице Тербатас планируется полностью ограничить транзитное движение автомобилей на участке между бульваром Бривибас и улицей Матиса, а на набережной 11 Ноября — сократить количество полос движения между Вантовым и Каменным мостами.

Дополнительно в городе продолжаются меры по снижению скорости движения. С 2020 года в нескольких районах — Гризинькалнсе, Тихом центре, Чиекуркалнсе и других — введены зоны с максимальной скоростью 30 км/ч. Цель этих мер — повысить безопасность движения и сделать городскую среду более удобной для пешеходов и велосипедистов.

Одним из ключевых направлений станет развитие системы перехватывающих парковок (Park & Ride), чтобы водители оставляли машины на окраинах и пересаживались на общественный транспорт. Хотя концепция таких парковок обсуждается в Риге уже много лет, полноценная сеть до сих пор не создана. В планах развития предусмотрено это изменить. Важна также кооперация с пригородными самоуправлениями, поскольку значительная часть ежедневного транспортного потока в Ригу поступает именно из пригородов.

Продолжаются споры о Северном транспортном коридоре — новом пересечении Даугавы. Дискуссии о строительстве Северного транспортного коридора Риги продолжаются уже более двадцати лет. Проект предусматривает новое пересечение Даугавы в северной части города, которое соединит портовую территорию с Восточной магистралью и далее с государственными дорогами.

Сторонники проекта считают, что такое соединение позволит отвести транзитный транспорт от центра и улучшить транспортные потоки между районами города. Критики же указывают на высокую стоимость проекта и возможное воздействие на окружающую среду.

Отдельный акцент делается на экологичном транспорте: к 2030 году до 22% автомобилей могут стать электрическими. Развивается и велоинфраструктура — строятся новые маршруты и соединения с пригородами. Общественный транспорт также постепенно переходит на экологичные решения — внедряются электроавтобусы, планируется перевод такси и каршеринга на электротранспорт.

В целом город постепенно переходит к более устойчивой модели: приоритет — общественный транспорт, пешеходы и велосипедисты, тогда как использование частных автомобилей предполагается постепенно ограничивать с помощью парковочной политики и изменений в организации движения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)

Главные новости

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
Важно

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Важно

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Важно

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками (1)

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо (1)

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Читать

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас (1)

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

Читать

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей? (1)

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Читать

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие (1)

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Читать

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов (1)

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Читать

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей (1)

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Читать