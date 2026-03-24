Город сталкивается с растущей нагрузкой: в рабочие дни в Ригу въезжает до 209 тысяч автомобилей, а их число продолжает увеличиваться. Основные заторы приходятся на мосты и главные магистрали, что напрямую ухудшает экологию. Ситуацию усугубляет и возраст автопарка — в среднем более 13 лет.

В ответ предлагаются ряд решений: развитие инфраструктуры, реформу общественного транспорта, расширение велосети, изменение парковочной политики и поддержку экологичного транспорта. Среди крупных проектов — продолжение строительства Южного моста и создание транспортных узлов у железнодорожных станций.

В историческом центре Риги планируется реорганизовать движение на улице Миера, введя одностороннее движение на участке от улицы Таллинас до улицы Клусая. На улице Тербатас планируется полностью ограничить транзитное движение автомобилей на участке между бульваром Бривибас и улицей Матиса, а на набережной 11 Ноября — сократить количество полос движения между Вантовым и Каменным мостами.

Дополнительно в городе продолжаются меры по снижению скорости движения. С 2020 года в нескольких районах — Гризинькалнсе, Тихом центре, Чиекуркалнсе и других — введены зоны с максимальной скоростью 30 км/ч. Цель этих мер — повысить безопасность движения и сделать городскую среду более удобной для пешеходов и велосипедистов.

Одним из ключевых направлений станет развитие системы перехватывающих парковок (Park & Ride), чтобы водители оставляли машины на окраинах и пересаживались на общественный транспорт. Хотя концепция таких парковок обсуждается в Риге уже много лет, полноценная сеть до сих пор не создана. В планах развития предусмотрено это изменить. Важна также кооперация с пригородными самоуправлениями, поскольку значительная часть ежедневного транспортного потока в Ригу поступает именно из пригородов.

Продолжаются споры о Северном транспортном коридоре — новом пересечении Даугавы. Дискуссии о строительстве Северного транспортного коридора Риги продолжаются уже более двадцати лет. Проект предусматривает новое пересечение Даугавы в северной части города, которое соединит портовую территорию с Восточной магистралью и далее с государственными дорогами.

Сторонники проекта считают, что такое соединение позволит отвести транзитный транспорт от центра и улучшить транспортные потоки между районами города. Критики же указывают на высокую стоимость проекта и возможное воздействие на окружающую среду.

Отдельный акцент делается на экологичном транспорте: к 2030 году до 22% автомобилей могут стать электрическими. Развивается и велоинфраструктура — строятся новые маршруты и соединения с пригородами. Общественный транспорт также постепенно переходит на экологичные решения — внедряются электроавтобусы, планируется перевод такси и каршеринга на электротранспорт.

В целом город постепенно переходит к более устойчивой модели: приоритет — общественный транспорт, пешеходы и велосипедисты, тогда как использование частных автомобилей предполагается постепенно ограничивать с помощью парковочной политики и изменений в организации движения.