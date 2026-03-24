«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Мне так и не смогли объяснить причину — сказали, что такие правила. Если бы я жила в доме, могла бы печь торты с продуктами животного происхождения. А в квартире — нет. Получается, если ты не достаточно богат, чтобы купить дом, ты не можешь быть домашним производителем», — говорит Арманда.

В PVD подтверждают: в квартирах, в отличие от частных домов, нельзя заниматься домашним производством с использованием продуктов животного происхождения. Как поясняют, это основано на регламенте ЕС, от которого нельзя отступать. При этом допускается использовать переработанные продукты — например, пастеризованное молоко, масло или яичный порошок.

«Сегодня в кондитерском деле есть широкий выбор альтернатив — готовые кремы, желе, яичные смеси», — отметил представитель службы Марис Эйклонс.

В Минсельхозе заявили, что менять правила не планируют. Там объясняют, что речь идёт не только о тортах, но и о рисках: если разрешить такие продукты, кто-то может начать, например, переработку мяса в многоквартирном доме. «Это вопрос не только еды, но и инфраструктуры — вентиляции, канализации, отходов, ведь это общее пространство для всех жильцов», — подчеркнула эксперт Ирита Лаце.

Пока Арманда решила зарегистрироваться как производитель веганских тортов, но надеется в будущем вернуться к выпечке с использованием продуктов животного происхождения.