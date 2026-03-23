Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Он подчеркнул, что честное, прозрачное и свободное проведение выборов является основой любого демократического государства, и добавил, что технические решения не должны вызывать сомнений в честности проведения выборов.

Пока неясно, сколько продлится расследование, начатое в связи с проблемами при проведении муниципальных выборов, отметил Ринкевич. По его мнению, чтобы у общества не возникало сомнений в легитимности процесса, решение о проведении выборов в Сейм и способе подсчета голосов следует принимать заблаговременно, а не за несколько дней до выборов.

По мнению президента, ответственные органы и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должны четко донести до избирателей, что проведение выборов не находится под угрозой и что будет сделано все, чтобы ни у кого не возникло сомнений в подсчете голосов.

"Похоже, лучше всего это делать вручную. Решение должно быть принято за пять-шесть месяцев до выборов, возможно, в апреле", - сказал глава государства.

Опираясь на имеющуюся информацию, он никоим образом не ставит под сомнение работу ЦИК или порядочность комиссии, подчеркнул президент. По его мнению, проблемы связаны с учреждениями и людьми, отвечающими за технические решения.

"Надеюсь, ЦИК сумеет в короткие сроки договориться о беспрепятственном проведении выборов и ручном подсчете голосов. Если останутся сомнения или опасения, возможно, это придется закрепить поправками к закону", - подытожил Ринкевич.