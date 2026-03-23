Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

© LETA 23 марта, 2026 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он подчеркнул, что честное, прозрачное и свободное проведение выборов является основой любого демократического государства, и добавил, что технические решения не должны вызывать сомнений в честности проведения выборов.

Пока неясно, сколько продлится расследование, начатое в связи с проблемами при проведении муниципальных выборов, отметил Ринкевич. По его мнению, чтобы у общества не возникало сомнений в легитимности процесса, решение о проведении выборов в Сейм и способе подсчета голосов следует принимать заблаговременно, а не за несколько дней до выборов.

По мнению президента, ответственные органы и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должны четко донести до избирателей, что проведение выборов не находится под угрозой и что будет сделано все, чтобы ни у кого не возникло сомнений в подсчете голосов.

"Похоже, лучше всего это делать вручную. Решение должно быть принято за пять-шесть месяцев до выборов, возможно, в апреле", - сказал глава государства.

Опираясь на имеющуюся информацию, он никоим образом не ставит под сомнение работу ЦИК или порядочность комиссии, подчеркнул президент. По его мнению, проблемы связаны с учреждениями и людьми, отвечающими за технические решения.

"Надеюсь, ЦИК сумеет в короткие сроки договориться о беспрепятственном проведении выборов и ручном подсчете голосов. Если останутся сомнения или опасения, возможно, это придется закрепить поправками к закону", - подытожил Ринкевич.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Важно

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро (1)

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
Важно

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Важно

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

Мир 17:27

Мир 0 комментариев

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

Читать

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Читать

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 17:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

Читать

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Читать

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 17:05

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Читать

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Читать