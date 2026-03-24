Не тот бетон залили: «сенсационные» итоги расследования халтуры на променаде Мукусалас

24 марта, 2026 10:31

При изготовлении перил променада на улице Мукусала использовался бетон более низкого класса прочности, чем предполагалось, сообщает LETA. О чем сегодня представители Департамента городского пространства и мобильности Рижской думы проинформировали депутатов Транспортного комитета думы.

Руководитель Управления развития общественной инфраструктуры Департамента городского пространства и мобильности Мартиньш Слимбахс сообщил, что изменение класса прочности бетона по предложению строителя было согласовано также строительным надзором. Однако теперь авторский надзор, строительный надзор и застройщик признали, что бетон C8/10, использованный при строительстве, не соответствует предусмотренному применению.

Слимбахс сообщил, что в целом выявлено несколько дефектов, которые должны быть устранены застройщиком, например, не заделаны швы, обнаружены дефекты перил, дефекты крепления мостика, дефекты асфальта, зафиксированы выпады, а на трех лестницах обнаружен несоответствующий уклон. Также обнаружены дефекты аварийных лестниц, обрушение ограждения и другие дефекты.

Департамент договорился со строителем, что устранение дефектов начнется в конце апреля или в начале мая, когда наступит достаточно теплая погода и конструкции высохнут. Представитель департамента сообщил, что сумма основной гарантийной полиса составляет один миллион евро. Гарантия действует в течение пяти лет. В настоящее время приблизительная сумма устранения выявленных дефектов составляет 140 000 евро. Если за эту сумму дефекты не будут устранены, работы придется продолжить.

НВ свою очередь депутат коалиции Ансис Пуполс (NA) призвал оценить участие компаний, вовлеченных в этот проект, в других проектах, например, участие строительной компании SIA «Tilts» в реконструкции Вантового моста. 

Напомним, что 22 декабря прошлого года набережная улицы Мукусала была сдана в эксплуатацию. Длившиеся два года строительные работы обошлись в 20,8 миллиона евро. Это один из крупнейших инвестиционных проектов муниципалитета Риги по обновлению городской инфраструктуры.

Строительные работы выполняла SIA «Tilts», разработку строительного проекта осуществляла SIA «BM-projekts». Строительный надзор обеспечивала SIA «Geo Consultants».

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии (1)

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро (1)

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Загрузка

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

