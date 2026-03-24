Не тот бетон залили: «сенсационные» итоги расследования халтуры на променаде Мукусалас

Руководитель Управления развития общественной инфраструктуры Департамента городского пространства и мобильности Мартиньш Слимбахс сообщил, что изменение класса прочности бетона по предложению строителя было согласовано также строительным надзором. Однако теперь авторский надзор, строительный надзор и застройщик признали, что бетон C8/10, использованный при строительстве, не соответствует предусмотренному применению.

Слимбахс сообщил, что в целом выявлено несколько дефектов, которые должны быть устранены застройщиком, например, не заделаны швы, обнаружены дефекты перил, дефекты крепления мостика, дефекты асфальта, зафиксированы выпады, а на трех лестницах обнаружен несоответствующий уклон. Также обнаружены дефекты аварийных лестниц, обрушение ограждения и другие дефекты.

Департамент договорился со строителем, что устранение дефектов начнется в конце апреля или в начале мая, когда наступит достаточно теплая погода и конструкции высохнут. Представитель департамента сообщил, что сумма основной гарантийной полиса составляет один миллион евро. Гарантия действует в течение пяти лет. В настоящее время приблизительная сумма устранения выявленных дефектов составляет 140 000 евро. Если за эту сумму дефекты не будут устранены, работы придется продолжить.

НВ свою очередь депутат коалиции Ансис Пуполс (NA) призвал оценить участие компаний, вовлеченных в этот проект, в других проектах, например, участие строительной компании SIA «Tilts» в реконструкции Вантового моста.

Напомним, что 22 декабря прошлого года набережная улицы Мукусала была сдана в эксплуатацию. Длившиеся два года строительные работы обошлись в 20,8 миллиона евро. Это один из крупнейших инвестиционных проектов муниципалитета Риги по обновлению городской инфраструктуры.

Строительные работы выполняла SIA «Tilts», разработку строительного проекта осуществляла SIA «BM-projekts». Строительный надзор обеспечивала SIA «Geo Consultants».