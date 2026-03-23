Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Инцидент произошёл 9 марта около 16:54 на аллее Атбривошанас. Мужчина игнорировал нормы поведения и нарушал покой окружающих, в том числе несовершеннолетних. Эскалацию остановил прохожий, сообщивший в муниципальную полицию. На месте был задержан мужчина 1969 года рождения, его передали сотрудникам Госполиции и поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. За это предусмотрено наказание — до двух лет лишения свободы или альтернативные меры. 13 марта расследование завершили, и материалы в ускоренном порядке направлены в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Полиция призывает жителей не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях по телефону 112, напоминая, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.



