«Готовы внести свой вклад»: Латвия подписалась защищать Ормузский пролив

О своей готовности заявили Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония, Канада, Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн, Литва, Австралия и Объединённые Арабские Эмираты.

В заявлении подчёркивается, что страны обеспокоены эскалацией конфликта и призывают Иран «немедленно» прекратить угрозы, установку мин, атаки беспилотников и ракет, а также другие попытки блокировать Ормузский пролив для коммерческого судоходства.

«Мы самым решительным образом осуждаем недавние атаки Ирана на невооружённые торговые суда в Персидском заливе, удары по гражданской инфраструктуре, включая нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива силами Ирана», — заявили 22 страны, в основном европейские, а также ОАЭ и Бахрейн.

«Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие усилия для обеспечения безопасного прохода через пролив», — говорится в заявлении.

После того как США и Израиль 28 февраля начали удары по Ирану, Тегеран ответил атаками не только по соседям в Персидском заливе, но и по судам в проливе.

По данным аналитической компании «Kpler», с 1 по 19 марта торговые суда пересекли Ормузский пролив лишь 116 раз — это на 95% меньше обычного мирного уровня.

«Мы призываем немедленно ввести всеобъемлющий мораторий на атаки по гражданской инфраструктуре, включая нефтегазовые объекты», — говорится в совместном заявлении 20 стран.