Лива Бреде-Малце — мама двоих маленьких дочерей. В 2024 году у нее диагностировали рак груди. Сначала была надежда на успешное лечение, но реальность оказалась тяжелее.

«11 января этого года я узнала, что лечение не помогло: какая-то клетка мутировала и стала невосприимчива к препаратам. Ни иммунотерапия, ни химиотерапия больше не действуют. За год я перешла со второй стадии на четвертую», — рассказывает Лива.

Болезнь распространилась: обнаружены метастазы в костях, печени и легких. Врачи сказали, что шансы прожить долго малы, но есть препарат, который может помочь.

«Как мне сказали — мне нужно платить за время, чтобы жить. Это значит, что каждый месяц я должна платить 8000 евро», — говорит Лива.

Она надеялась на помощь государства. Документы направили в Национальную службу здравоохранения (NVD) с просьбой компенсировать дорогое лечение. Лива даже приложила личное письмо: «Я, если честно, добавила записку, рассказала о себе и думала, что это, возможно, повлияет, но, как видно, нет».

В компенсации ей отказали. Причины официально не раскрываются. Представитель NVD Инесе Чударе пояснила, что часто отказы связаны с тем, что нужные лекарства уже есть в списке компенсируемых, но конкретный случай не соответствует условиям их назначения: «Часто запрашивается следующая линия терапии… но случай не соответствует условиям назначения этих препаратов».

Случай Ливы не вписывается в действующие правила Кабмина, принятые почти 20 лет назад. Хотя большинство из более чем 1500 заявок в год одобряются, часть пациентов, как и Лива, остаются без помощи.

«Я честная гражданка Латвии, работала только на государство. У меня две маленькие дочки — как им сказать, что у меня нет денег… и меня не станет? Это самое тяжелое», — говорит она со слезами.

Чударе подчеркивает: «Мы сочувствуем, но обязаны соблюдать правила Кабмина и не можем принимать решения вне их рамок».

Для самой Ливы это означает суровую реальность: «Если в какой-то месяц у меня нет денег на лекарства — это значит, что нужно умирать».

Глава благотворительной организации «Palīdzēsim viens otram» Эдийс Пипарс отмечает, что такие случаи не редкость: «Как только тебе подписан смертный приговор, государству ты больше не нужен… они просто ждут времени, когда тебя не станет, потому что ты — нагрузка».