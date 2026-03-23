«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

tv3.lv 23 марта, 2026 15:37

2 комментариев

Сколько стоит человеческая жизнь и где заканчивается ответственность государства перед своими жителями? Этот вопрос особенно остро встает, когда речь идет о людях с тяжелыми диагнозами и ограничениями системы. История 36-летней Ливы показывает борьбу не только с болезнью, но и с бюрократией, сообщает передача 4. studija.

Лива Бреде-Малце — мама двоих маленьких дочерей. В 2024 году у нее диагностировали рак груди. Сначала была надежда на успешное лечение, но реальность оказалась тяжелее.

«11 января этого года я узнала, что лечение не помогло: какая-то клетка мутировала и стала невосприимчива к препаратам. Ни иммунотерапия, ни химиотерапия больше не действуют. За год я перешла со второй стадии на четвертую», — рассказывает Лива.

Болезнь распространилась: обнаружены метастазы в костях, печени и легких. Врачи сказали, что шансы прожить долго малы, но есть препарат, который может помочь.

«Как мне сказали — мне нужно платить за время, чтобы жить. Это значит, что каждый месяц я должна платить 8000 евро», — говорит Лива.

Она надеялась на помощь государства. Документы направили в Национальную службу здравоохранения (NVD) с просьбой компенсировать дорогое лечение. Лива даже приложила личное письмо: «Я, если честно, добавила записку, рассказала о себе и думала, что это, возможно, повлияет, но, как видно, нет».

В компенсации ей отказали. Причины официально не раскрываются. Представитель NVD Инесе Чударе пояснила, что часто отказы связаны с тем, что нужные лекарства уже есть в списке компенсируемых, но конкретный случай не соответствует условиям их назначения: «Часто запрашивается следующая линия терапии… но случай не соответствует условиям назначения этих препаратов».

Случай Ливы не вписывается в действующие правила Кабмина, принятые почти 20 лет назад. Хотя большинство из более чем 1500 заявок в год одобряются, часть пациентов, как и Лива, остаются без помощи.

«Я честная гражданка Латвии, работала только на государство. У меня две маленькие дочки — как им сказать, что у меня нет денег… и меня не станет? Это самое тяжелое», — говорит она со слезами.

Чударе подчеркивает: «Мы сочувствуем, но обязаны соблюдать правила Кабмина и не можем принимать решения вне их рамок».

Для самой Ливы это означает суровую реальность: «Если в какой-то месяц у меня нет денег на лекарства — это значит, что нужно умирать».

Глава благотворительной организации «Palīdzēsim viens otram» Эдийс Пипарс отмечает, что такие случаи не редкость: «Как только тебе подписан смертный приговор, государству ты больше не нужен… они просто ждут времени, когда тебя не станет, потому что ты — нагрузка».

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

Важно 17:35

Важно 2 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (2)

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (2)

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

