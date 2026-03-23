Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис заявил агентству ЛЕТА, что последние муниципальные выборы показали - избирательные комиссии на участках способны выполнять эту задачу и вручную.

"Понятный план действий со стороны Центральной избирательной комиссии (ЦИК) улучшил бы процесс подсчета голосов на предыдущих выборах и пойдет на пользу предстоящим", - сказал политик и акцентировал внимание на том, что сейчас важен любой шаг, способный развеять сомнения в достоверности результатов выборов.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц заявил, что в этой ситуации необходима полная прозрачность при подсчете голосов. По его мнению, ЦИК должна проводить подсчет вручную, чтобы развеять возникшие опасения.

Юревиц подчеркнул, что решение следует принять как можно скорее, чтобы лишить аргументов популистские и прокремлевские силы, склонные ставить под сомнение демократические процессы и сеять недоверие к выборам.

Он также отметил, что решение о ручном подсчете голосов не требует изменений в законе, поскольку ЦИК может принять такое решение самостоятельно. Ручной подсчет ранее был распространенной практикой, и комиссия имеет в этой сфере достаточный опыт, добавил он.

Руководитель парламентской фракции находящегося в оппозиции "Объединенного списка" Эдгар Таварс агентству ЛЕТА заявил, что политическая сила склоняется поддержать призыв президента. При этом он подчеркнул, что необходима дополнительная информация и дискуссия с Европейской прокуратурой и генеральным прокурором.

В свою очередь, руководитель парламентской фракции партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Линда Лиепиня заявила, что ЛПМ поддерживает призыв президента. Она отметила, что ЛПМ подала на заседание Сейма в четверг законопроект, который предусматривает внесение в закон о выборах Сейма положения о том, что при организации подсчета голосов на выборах в Сейм 2026 года ЦИК обеспечивает ручной подсчет на всех избирательных участках с визуальной проверкой каждого бюллетеня без использования технических вспомогательных средств.

Кроме того, ЛПМ предлагает хранить избирательные бюллетени в течение полугода после подведения результатов выборов.

Как сообщалось, Ринкевич призвал ответственные учреждения уже сейчас принять решение о том, что на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм голоса будут подсчитываться вручную, а не с использованием ИТ-систем, которые могут дать сбой.