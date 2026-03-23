Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Редакция PRESS 23 марта, 2026 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис заявил агентству ЛЕТА, что последние муниципальные выборы показали - избирательные комиссии на участках способны выполнять эту задачу и вручную.

"Понятный план действий со стороны Центральной избирательной комиссии (ЦИК) улучшил бы процесс подсчета голосов на предыдущих выборах и пойдет на пользу предстоящим", - сказал политик и акцентировал внимание на том, что сейчас важен любой шаг, способный развеять сомнения в достоверности результатов выборов.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц заявил, что в этой ситуации необходима полная прозрачность при подсчете голосов. По его мнению, ЦИК должна проводить подсчет вручную, чтобы развеять возникшие опасения.

Юревиц подчеркнул, что решение следует принять как можно скорее, чтобы лишить аргументов популистские и прокремлевские силы, склонные ставить под сомнение демократические процессы и сеять недоверие к выборам.

Он также отметил, что решение о ручном подсчете голосов не требует изменений в законе, поскольку ЦИК может принять такое решение самостоятельно. Ручной подсчет ранее был распространенной практикой, и комиссия имеет в этой сфере достаточный опыт, добавил он.

Руководитель парламентской фракции находящегося в оппозиции "Объединенного списка" Эдгар Таварс агентству ЛЕТА заявил, что политическая сила склоняется поддержать призыв президента. При этом он подчеркнул, что необходима дополнительная информация и дискуссия с Европейской прокуратурой и генеральным прокурором.

В свою очередь, руководитель парламентской фракции партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Линда Лиепиня заявила, что ЛПМ поддерживает призыв президента. Она отметила, что ЛПМ подала на заседание Сейма в четверг законопроект, который предусматривает внесение в закон о выборах Сейма положения о том, что при организации подсчета голосов на выборах в Сейм 2026 года ЦИК обеспечивает ручной подсчет на всех избирательных участках с визуальной проверкой каждого бюллетеня без использования технических вспомогательных средств.

Кроме того, ЛПМ предлагает хранить избирательные бюллетени в течение полугода после подведения результатов выборов.

Как сообщалось, Ринкевич призвал ответственные учреждения уже сейчас принять решение о том, что на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм голоса будут подсчитываться вручную, а не с использованием ИТ-систем, которые могут дать сбой.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать
Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать