Открыли холодильник, а там… Надзиратели в тюрьме обнаружили «запрещенку»

В Валмиерской тюрьме среди переданных вещей оказался холодильник, в котором нашли ряд запрещённых предметов: 16 мобильных телефонов, 15 SIM-карт, считыватель ТВ-карт с картой эфирного телевидения, три адаптера, семь USB-кабелей, две проводные гарнитуры, пять USB-накопителей и четыре переходника.

В Даугавгривской тюрьме в передаче с гигиеническими товарами сотрудники обнаружили в двух упаковках зубной пасты четыре свёртка с содержимым неизвестного происхождения.

В Елгавской тюрьме при проверке посетителя, прибывшего на длительное свидание, в кармане его пальто нашли включённый мобильный телефон. В Рижской центральной тюрьме зафиксированы два случая, когда у посетителей, пришедших на краткосрочные свидания, обнаружили смарт-часы.

Во всех указанных случаях изъятые запрещённые вещества и предметы переданы в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.