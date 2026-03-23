Открытие «представительства Тайваня» принесло нулевую выгоду: премьер Литвы

© LETA 23 марта, 2026 15:46

0 комментариев

Открытие "Тайваньского представительства Тайваня" в Литве не принесло выгоды от Тайбэя и нанесло ущерб отношениям с Китаем, полагает премьер-министр Инга Ругинене.

«Главная ошибка была допущена, когда мы, забегая вперед поезда, поспешили и открыли представительство под таким названием, которого до сих пор не было ни у кого в Евросоюзе (ЕС) — тем самым окончательно разорвав любые, даже деловые отношения с Китаем. Что это нам принесло? Ровно ноль выгоды от Тайваня и ровно такой же большой минус от Китая», — заявила политик в интервью порталу Lrytas, опубликованном в понедельник.

Еще в феврале Ругинене заявляла, что, открыв представительство, Литва «забежала вперед поезда и проиграла», так как не координировала свои действия с ЕС и США, а по вопросу нормализации отношений с Китаем сейчас ведутся консультации.

По словам премьер-министра, на данный момент важно инициировать дискуссии и напомнить Тайваню о его обещаниях и обязательствах.

«Давайте поднимем вопрос о том, не стоит ли нам вернуться к двусторонним отношениям с Тайванем и напомнить о тех обещаниях, которые Литва выполнила, в то время как от Тайваня мы выгоды не получили», — сказала она.

«Если мы пожимаем друг другу руки, я делаю все, чтобы выполнить свои обязательства, и ожидаю того же от партнера. Для меня неприемлемы отношения, когда одна сторона старается, а другая не делает того, что обещала», — подчеркнула Ругинене.

Премьер неоднократно заявляла, что не видит причин, по которым "Тайваньское представительство" не могло бы называться "Представительством Тайбэя".

Между тем президент Гитанас Науседа утверждает, что, хотя Литва заинтересована в восстановлении нормальных дипломатических отношений с Китаем, она также хочет использовать потенциал экономического сотрудничества с Тайванем.

По мнению главы государства, связи с Тайбэем в последние годы использовались «лишь в малой степени».

Однако, по словам Ругинене, на февральской встрече высшего руководства страны по вопросам внешней политики и безопасности президент поддержал все высказанные ею позиции.

Последние несколько лет Вильнюс и Пекин не могут прийти к согласию относительно того, как восстановить дипломатическое представительство в обеих странах после спора из-за названия представительства Тайваня.

С середины мая прошлого года в Литве не осталось аккредитованных китайских дипломатов или другого персонала. После открытия "Тайваньского представительства" в 2021 году объем двусторонней торговли также резко сократился.

В программе правительства Ругинене зафиксировано стремление «восстановить дипломатические отношения с Китаем до того уровня, который существует в других государствах Европейского союза».

Опубликованный на прошлой неделе опрос Baltijos tyrimai, проведенный по заказу LRT, показал, что шесть из десяти жителей страны поддерживают смену названия представительства.

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

