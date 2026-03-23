Открытие «представительства Тайваня» принесло нулевую выгоду: премьер Литвы

«Главная ошибка была допущена, когда мы, забегая вперед поезда, поспешили и открыли представительство под таким названием, которого до сих пор не было ни у кого в Евросоюзе (ЕС) — тем самым окончательно разорвав любые, даже деловые отношения с Китаем. Что это нам принесло? Ровно ноль выгоды от Тайваня и ровно такой же большой минус от Китая», — заявила политик в интервью порталу Lrytas, опубликованном в понедельник.

Еще в феврале Ругинене заявляла, что, открыв представительство, Литва «забежала вперед поезда и проиграла», так как не координировала свои действия с ЕС и США, а по вопросу нормализации отношений с Китаем сейчас ведутся консультации.

По словам премьер-министра, на данный момент важно инициировать дискуссии и напомнить Тайваню о его обещаниях и обязательствах.

«Давайте поднимем вопрос о том, не стоит ли нам вернуться к двусторонним отношениям с Тайванем и напомнить о тех обещаниях, которые Литва выполнила, в то время как от Тайваня мы выгоды не получили», — сказала она.

«Если мы пожимаем друг другу руки, я делаю все, чтобы выполнить свои обязательства, и ожидаю того же от партнера. Для меня неприемлемы отношения, когда одна сторона старается, а другая не делает того, что обещала», — подчеркнула Ругинене.

Премьер неоднократно заявляла, что не видит причин, по которым "Тайваньское представительство" не могло бы называться "Представительством Тайбэя".

Между тем президент Гитанас Науседа утверждает, что, хотя Литва заинтересована в восстановлении нормальных дипломатических отношений с Китаем, она также хочет использовать потенциал экономического сотрудничества с Тайванем.

По мнению главы государства, связи с Тайбэем в последние годы использовались «лишь в малой степени».

Однако, по словам Ругинене, на февральской встрече высшего руководства страны по вопросам внешней политики и безопасности президент поддержал все высказанные ею позиции.

Последние несколько лет Вильнюс и Пекин не могут прийти к согласию относительно того, как восстановить дипломатическое представительство в обеих странах после спора из-за названия представительства Тайваня.

С середины мая прошлого года в Литве не осталось аккредитованных китайских дипломатов или другого персонала. После открытия "Тайваньского представительства" в 2021 году объем двусторонней торговли также резко сократился.

В программе правительства Ругинене зафиксировано стремление «восстановить дипломатические отношения с Китаем до того уровня, который существует в других государствах Европейского союза».

Опубликованный на прошлой неделе опрос Baltijos tyrimai, проведенный по заказу LRT, показал, что шесть из десяти жителей страны поддерживают смену названия представительства.