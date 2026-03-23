Паром за миллион евро в год: альтернатива Вантовому мосту в Риге

По расчётам, при тарифе 5 евро для легковых и 20 евро для грузовых авто и потоке около 1500 легковых и 300 грузовых машин в день без дотаций не обойтись. При этом из-за отсутствия переправы в северной части города такой паром считают необходимым.

Он помог бы разгрузить Вантовый и Каменный мосты, сократить заторы и износ дорог, а также стал бы альтернативой во время ремонта Вантового моста.

Сейчас над проектом работают две группы: одна изучает запуск крупного парома для перевозки транспорта, другая — пассажирское сообщение между Болдераей и Вецмилгрависом. Приоритетом пока остаются именно пассажирские перевозки.

Ранее также отмечалось, что паром планируют организовать совместно с Рижским свободным портом, используя существующие причалы. При этом подходящих мест для строительства новой инфраструктуры вдоль берега Даугавы найдено не было.





