Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Согласно расчетам министерства, это может снизить цену дизельного топлива примерно на 8,6 цента за литр с учетом НДС. Предлагается уменьшить ставку акциза с 467 до 396 евро за 1000 литров. Пониженная ставка будет действовать временно — с 1 апреля по 30 июня 2026 года — и распространится также на маркированное дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве.

В министерстве отмечают, что после снижения ставки, акциз на топливо в Латвии станет самым низким среди стран Балтии: сейчас минимальная ставка действует в Эстония — 428 евро за 1000 литров, тогда как в Литва она составляет 553,6 евро.

Балтийские страны координируют действия для снижения влияния цен на топливо: Эстония планирует отказаться от ранее намеченного повышения акциза с 1 мая, а Литва рассматривает решения, аналогичные латвийским.

Законопроект подготовлен как временная мера в условиях глобальных перебоев с поставками нефти. С конца февраля цены на нефть и топливо резко выросли: в Латвии розничная цена дизеля увеличилась примерно на 30% и достигла около двух евро за литр. В министерстве предупреждают, что без вмешательства дополнительные расходы для экономики могли бы составить около 50 млн евро в месяц, однако ожидается, что влияние на государственный бюджет будет близким к нейтральному за счет роста поступлений от НДС.

После согласования документ будет передан правительству, которому предстоит решить вопрос о направлении законопроекта на рассмотрение в Сейм Латвии.