Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Койоты выбирают партнёра — и остаются с ним на всю жизнь.
Учёные уже знали, что эти животные моногамны. Но новые исследования показали другую сторону — что происходит, когда один из пары уходит.
И это оказалось неожиданно похоже на человеческую боль.
После потери партнёра койоты меняются.
Они воют дольше и тише — некоторые исследователи называют эти звуки «плачем».
Могут терять аппетит.
Становятся менее активными.
И иногда возвращаются в места, где видели своего партнёра в последний раз.
«Мы видим, что в их мозге происходят изменения, связанные со стрессом и памятью», — объясняет нейробиолог Сара Фриман.
Речь не только о поведении.
Учёные обнаружили изменения в системах мозга, которые отвечают за стресс и воспоминания — те же механизмы есть и у людей.
И это может объяснять странную деталь.
Койоты, потерявшие партнёра, могут как будто «искать» его — ориентируясь на запахи, следы, знакомые места.
При этом их верность — редкость даже в мире животных.
Только около 3–5% млекопитающих живут в устойчивых парах.
Но у койотов зафиксирована почти абсолютная «верность» — без смены партнёров.
И если один из них погибает — второй остаётся один.
И тогда возникает неожиданный поворот.
Учёные надеются, что изучение такой «животной» утраты поможет лучше понять человеческое горе — и даже найти новые способы поддержки.
Но есть и ещё один эффект.
Когда людям рассказывают об этом, их отношение к койотам меняется.
Они перестают быть просто «дикими хищниками».
И становятся… парой.