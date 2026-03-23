Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Редакция PRESS 23 марта, 2026 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Койоты выбирают партнёра — и остаются с ним на всю жизнь.

Учёные уже знали, что эти животные моногамны. Но новые исследования показали другую сторону — что происходит, когда один из пары уходит.

И это оказалось неожиданно похоже на человеческую боль.

После потери партнёра койоты меняются.

Они воют дольше и тише — некоторые исследователи называют эти звуки «плачем».
Могут терять аппетит.
Становятся менее активными.
И иногда возвращаются в места, где видели своего партнёра в последний раз.

«Мы видим, что в их мозге происходят изменения, связанные со стрессом и памятью», — объясняет нейробиолог Сара Фриман.
Речь не только о поведении.

Учёные обнаружили изменения в системах мозга, которые отвечают за стресс и воспоминания — те же механизмы есть и у людей.

И это может объяснять странную деталь.

Койоты, потерявшие партнёра, могут как будто «искать» его — ориентируясь на запахи, следы, знакомые места.

При этом их верность — редкость даже в мире животных.

Только около 3–5% млекопитающих живут в устойчивых парах.
Но у койотов зафиксирована почти абсолютная «верность» — без смены партнёров.

И если один из них погибает — второй остаётся один.

И тогда возникает неожиданный поворот.

Учёные надеются, что изучение такой «животной» утраты поможет лучше понять человеческое горе — и даже найти новые способы поддержки.

Но есть и ещё один эффект.

Когда людям рассказывают об этом, их отношение к койотам меняется.

Они перестают быть просто «дикими хищниками».

И становятся… парой.

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

