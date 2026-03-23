Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Койоты выбирают партнёра — и остаются с ним на всю жизнь.

Учёные уже знали, что эти животные моногамны. Но новые исследования показали другую сторону — что происходит, когда один из пары уходит.

И это оказалось неожиданно похоже на человеческую боль.

После потери партнёра койоты меняются.

Они воют дольше и тише — некоторые исследователи называют эти звуки «плачем».

Могут терять аппетит.

Становятся менее активными.

И иногда возвращаются в места, где видели своего партнёра в последний раз.

«Мы видим, что в их мозге происходят изменения, связанные со стрессом и памятью», — объясняет нейробиолог Сара Фриман.

Речь не только о поведении.

Учёные обнаружили изменения в системах мозга, которые отвечают за стресс и воспоминания — те же механизмы есть и у людей.

И это может объяснять странную деталь.

Койоты, потерявшие партнёра, могут как будто «искать» его — ориентируясь на запахи, следы, знакомые места.

При этом их верность — редкость даже в мире животных.

Только около 3–5% млекопитающих живут в устойчивых парах.

Но у койотов зафиксирована почти абсолютная «верность» — без смены партнёров.

И если один из них погибает — второй остаётся один.

И тогда возникает неожиданный поворот.

Учёные надеются, что изучение такой «животной» утраты поможет лучше понять человеческое горе — и даже найти новые способы поддержки.

Но есть и ещё один эффект.

Когда людям рассказывают об этом, их отношение к койотам меняется.

Они перестают быть просто «дикими хищниками».

И становятся… парой.