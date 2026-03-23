Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Вспышка зафиксирована в детсадах «Sprīdītis» и №215. Первые случаи выявили 18 марта, на следующий день началось расследование. Оказалось, что оба учреждения обслуживает одна компания — SIA «Fristar». В компании утверждают, что в других местах случаев нет, но проверки безопасности питания усилены.

К понедельнику заболевших не менее 120 — и дети, и взрослые. Работа кухонь в этих детсадах ограничена, посещаемость снизилась, часть сотрудников тоже заболела.

Главный вопрос — источник инфекции. В Продовольственно-ветеринарной службе отмечают, что причины могут быть разными: от гигиены до качества и обработки продуктов. Взяты лабораторные пробы, а деятельность предприятия в этих детсадах временно ограничена.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) допускает, что число заболевших может увеличиться. «Пока склоняемся к версии о пищевом продукте, но надеемся установить точный день заражения и конкретный продукт», — отметила эпидемиолог Сигита Гейда.

У заболевших схожие симптомы: высокая температура, диарея и слабость. Девять детей в состоянии средней тяжести госпитализированы, у части диагноз уже подтверждён.

В детсадах введены дополнительные меры безопасности, родителям рекомендуют внимательно следить за состоянием детей. Расследование продолжается.