Лавина накрыла десятки людей: трагедия в Альпах и тревожная тенденция сезона

Двое погибли.

Ещё трое получили серьёзные травмы, двое — лёгкие.

Инцидент произошёл в высокогорье, на высоте более 2 400 метров, рядом с районом Рачинес. На место направили масштабную спасательную операцию: шесть вертолётов и около 80 спасателей.

Но это не единичный случай.

Сезон в Альпах оказался тревожным.

С начала зимы в Италии, Франции и Австрии уже зарегистрировано около 127 смертей от лавин — это выше обычного уровня, который держится примерно на отметке 100 за сезон.

Эксперты объясняют ситуацию сразу несколькими факторами:

— нестабильный снежный покров

— резкие перепады температуры

— сильные ветры

— и рост популярности катания вне подготовленных трасс

После недавних снегопадов многие лыжники отправились именно на такие участки.

И именно там риск оказался максимальным.

В какой-то момент склон выглядит безопасным.

А через секунды — превращается в поток снега, который уже не остановить.

И, судя по этому сезону, таких ситуаций становится больше.