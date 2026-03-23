Лавина накрыла десятки людей: трагедия в Альпах и тревожная тенденция сезона

Двое погибли.
Ещё трое получили серьёзные травмы, двое — лёгкие.
Инцидент произошёл в высокогорье, на высоте более 2 400 метров, рядом с районом Рачинес. На место направили масштабную спасательную операцию: шесть вертолётов и около 80 спасателей.
Но это не единичный случай.
Сезон в Альпах оказался тревожным.
С начала зимы в Италии, Франции и Австрии уже зарегистрировано около 127 смертей от лавин — это выше обычного уровня, который держится примерно на отметке 100 за сезон.
Эксперты объясняют ситуацию сразу несколькими факторами:
— нестабильный снежный покров
— резкие перепады температуры
— сильные ветры
— и рост популярности катания вне подготовленных трасс
После недавних снегопадов многие лыжники отправились именно на такие участки.
И именно там риск оказался максимальным.
В какой-то момент склон выглядит безопасным.
А через секунды — превращается в поток снега, который уже не остановить.
И, судя по этому сезону, таких ситуаций становится больше.