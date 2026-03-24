В шахматах это называется вскрытое нападение — когда одна фигура уходит и открывает линию атаки другой фигуре, которая начинает угрожать цели на расстоянии. Если при этом обе фигуры одновременно создают угрозы, это уже называется двойной удар, который часто оказывается шахом. Так вот: вполне возможно, что шах и мат Трамп ставит вовсе не режиму аятолл.

Незадолго до атаки Ирана геополитический аналитик Питер Зейхан написал интересный текст. В котором указал на устойчивую закономерность мировой финансовой системы: Соединенные Штаты остаются главным центром притяжения капитала в периоды глобальной нестабильности. Иными словами – им выгоден хаос в любом случае: выиграли или проиграли они на каком то определенном клочке Ближнего Востока (или любого другого региона мира). Так устроена мировая система, что кроме США больше нет надежного хранилища, да еще с приростом денег.

По его оценке, даже в обычные годы в американские финансовые активы поступает около $2 трлн иностранных средств. Причина — структурные проблемы других крупных экономик. В Европе это старение населения и слабый экономический рост, в Китае — политические риски и ограниченная доходность инвестиций.

На этом фоне США фактически выступают единственным рынком, способным принять столь масштабные потоки капитала благодаря глубине, ликвидности и относительной надежности своей финансовой системы. Таким образом, глобальная нестабильность не только перераспределяет финансовые потоки, но и объективно усиливает позиции США как ключевого «убежища» для мирового капитала.

А теперь подумаем: кто кроме США считался до войны с Ираном такой «спокойной гаванью»? Именно! Монархии Персидского залива – и в первую очередь Объединенные Арабские эмираты.

За последние 20 лет именно там был создан альтернативный финансовый для серых денег «второго мира» – Китая, Индии, России, постсоветских республик Средней Азии и т.п. В него уже влили триллионы долларов. В недвижимость одного Дубая только за 2024 год было вложено $142 млрд. Худо ли?

А теперь смотрим на фото. Это столбы дыма, поднимающиеся над Дубаем после ракетного удара Ирана в ответ на совместную американо-израильскую операцию. Это вынудило ОАЭ закрыть своё воздушное пространство, что стало полной неожиданностью для путешественников, полагавших, что направляются в одно из самых безопасных мест отдыха в регионе.

Кстати, лепестки на фото – это искусственные пляжи, на которых стоят виллы, купленные за миллионы долларов. Как вы думаете, какая им сейчас будет красная цена? Если покупатель будет кашлять от дыма?

Долгое время Дубай был символом нового глобального богатства: низкие налоги, быстрые сделки, возможность скупать сразу несколько объектов в одном комплексе. Европейские инвесторы охотно формировали здесь целые «портфели» квартир. А теперь мощный подрыв региональной стабильности, приостановка нефтяных и газовых производств и главное — перекрытие Ормузского пролива уже привели к падению фондовых рынков ОАЭ, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и других стран Залива.

Теперь все эти деньги в страхе разрушения финансового центра Залива потекут в США – им просто некуда больше течь.

Так что не исключено, что все эти небоскребы Дубая через 20-30 лет затянет песком – и на этом фоне голливудские режиссеры буду снимать саги о когда-то могущественной, но внезапно и по непонятным причинам погибшей цивилизации. Ну, нам то причины понятны, правда?

Вы по прежнему думаете, что Трамп так глуп, что не понимает последствий своих решений?