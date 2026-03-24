А если целью ударов Трампа по Ирану был вовсе не Иран? Скрытая причина этой войны (12)

Редакция PRESS 24 марта, 2026 11:24

Выбор редакции 12 комментариев

Самолет увозит из горящего Дубая очередную порцию инвесторов, ошибочно посчитавших, что они, наконец, обрели "спокойную гавань".

В связи с тем, что война США с Ираном затянулась, из каждого утюга в адрес Дональда Трампа несутся сочувственные либо злорадные комментарии: президент США не рассчитал силы, недооценил иранцев, коготок увяз – всей птичке пропасть. Эти рассуждения имели бы смысл, если бы целью ударов Трампа по Ирану был бы Иран. Но кто сказал, что это так?

В шахматах это называется вскрытое нападение — когда одна фигура уходит и открывает линию атаки другой фигуре, которая начинает угрожать цели на расстоянии. Если при этом обе фигуры одновременно создают угрозы, это уже называется двойной удар, который часто оказывается шахом. Так вот: вполне возможно, что шах и мат Трамп ставит вовсе не режиму аятолл.

Незадолго до атаки Ирана геополитический аналитик Питер Зейхан написал интересный текст. В котором указал на устойчивую закономерность мировой финансовой системы: Соединенные Штаты остаются главным центром притяжения капитала в периоды глобальной нестабильности. Иными словами – им выгоден хаос в любом случае: выиграли или проиграли они на каком то определенном клочке Ближнего Востока (или любого другого региона мира). Так устроена мировая система, что кроме США больше нет надежного хранилища, да еще с приростом денег.

По его оценке, даже в обычные годы в американские финансовые активы поступает около $2 трлн иностранных средств. Причина — структурные проблемы других крупных экономик. В Европе это старение населения и слабый экономический рост, в Китае — политические риски и ограниченная доходность инвестиций.

На этом фоне США фактически выступают единственным рынком, способным принять столь масштабные потоки капитала благодаря глубине, ликвидности и относительной надежности своей финансовой системы. Таким образом, глобальная нестабильность не только перераспределяет финансовые потоки, но и объективно усиливает позиции США как ключевого «убежища» для мирового капитала.

А теперь подумаем: кто кроме США считался до войны с Ираном такой «спокойной гаванью»? Именно! Монархии Персидского залива – и в первую очередь Объединенные Арабские эмираты.

За последние 20 лет именно там был создан альтернативный финансовый для серых денег «второго мира» – Китая,  Индии, России, постсоветских республик Средней Азии и т.п. В него уже влили триллионы долларов. В недвижимость одного Дубая только за 2024 год было вложено $142 млрд. Худо ли?

А теперь смотрим на фото. Это столбы дыма, поднимающиеся над Дубаем после ракетного удара Ирана в ответ на совместную американо-израильскую операцию. Это вынудило ОАЭ закрыть своё воздушное пространство, что стало полной неожиданностью для путешественников, полагавших, что направляются в одно из самых безопасных мест отдыха в регионе.

Кстати, лепестки на фото – это искусственные пляжи, на которых стоят виллы, купленные за миллионы долларов. Как вы думаете, какая им сейчас будет красная цена? Если покупатель будет кашлять от дыма?

Долгое время Дубай был символом нового глобального богатства: низкие налоги, быстрые сделки, возможность скупать сразу несколько объектов в одном комплексе. Европейские инвесторы охотно формировали здесь целые «портфели» квартир. А теперь мощный подрыв региональной стабильности, приостановка нефтяных и газовых производств и главное — перекрытие Ормузского пролива уже привели к падению фондовых рынков ОАЭ, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и других стран Залива.

Теперь все эти деньги в страхе разрушения финансового центра Залива потекут в США – им просто некуда больше течь.

Так что не исключено, что все эти небоскребы Дубая через 20-30 лет затянет песком – и на этом фоне голливудские режиссеры буду снимать саги о когда-то могущественной, но внезапно и по непонятным причинам погибшей цивилизации. Ну, нам то причины понятны, правда?

Вы по прежнему думаете, что Трамп так глуп, что не понимает последствий своих решений?

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо (12)

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас (12)

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей? (12)

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие (12)

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов (12)

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей (12)

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Президент Германии: война в Иране противоречит международному праву (12)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну США и Израиля с Ираном "политической роковой ошибкой". По его мнению, Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией.

