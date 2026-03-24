«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

В своем подкасте Давидс Круминьш признал, что был среди задержанных и должен был быть выдан Германии 22 января для суда. Однако этого не произошло — он решил бежать. Подробности этой истории мы писали тут.

После перерыва Круминьш опубликовал в Instagram сообщения о своей жизни. «В “финском лесу” наконец началась весна. Реально замёрз. Надо что-то добыть поесть — можете поддержать меня “Ролтонами”, а если нет, придётся идти на охоту. Жизнь в “финском лесу” довольно жёсткая», — пишет он. Он также заявил, что намерен продолжать работать даже находясь «в финских лесах», время от времени получая доступ к интернету и сотрудничая в сфере рекламы.

Тем временем в TikTok появилось видео, где утверждается, что Круминьш якобы пойман. Однако сам он в комментариях это опроверг.

Прокуратура напоминает, что укрывательство преступника является уголовно наказуемым деянием.