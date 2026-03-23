Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Если бы была финансовая возможность, около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% - в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Остальные мужчины готовы работать дольше.

Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством, среди молодежи: среди респондентов в возрасте 18-29 лет более половины (51%) не хотели бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Только 7% двадцатилетних были бы готовы выйти на пенсию в установленном государством возрасте, а среди тридцатилетних таких вдвое меньше (4%).

Организатор "Фестиваля инвесторов" Инта Буша отмечает, что такое отношение общества все чаще связывается с так называемым движением FIRE (Financial Independence, Retire Early). Его суть - целенаправленное достижение финансовой независимости, позволяющее выйти на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. "Если люди хотят выйти на пенсию раньше, единственное решение - долгосрочное финансовое планирование и инвестиции. Это означает взять на себя ответственность и начать формировать капитал значительно раньше, чем это предполагает традиционная пенсионная модель", - добавляет она.

Однако данные опроса показывают: семь из десяти жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше, чем это предусмотрено законом, но при этом 31% опрошенных не инвестируют и не планируют начинать.

Главным препятствием для инвестирования в Латвии по-прежнему остается нехватка свободных средств - более половины респондентов считают, что не могут позволить себе регулярно инвестировать (53%). Второй по распространенности причиной является недостаток знаний и уверенности (36%). Часть жителей также признает, что боится потерять деньги (22%) или имеет другие финансовые приоритеты, например, погашение кредитов и повседневные расходы (28%). В то же время наблюдаются и позитивные сигналы: многие допускают возможность начать инвестировать в будущем, хотя и откладывают это на более поздний срок.

"Инвестирование - это долгосрочный процесс. Особенно важно это понимать молодым людям, у которых еще много времени. Если есть желание накопить достаточный капитал, чтобы выйти на заслуженный отдых до пенсионного возраста, первые шаги нужно делать как можно раньше. Начать инвестировать можно хоть с десяти евро в месяц, но важно делать это регулярно на протяжении многих лет, постепенно увеличивая взносы по мере роста доходов. В отличие от хранения денег "под матрасом" или на обычном банковском счете, в инвестициях ключевую роль играет сложный процен, то есть ситуация, когда деньги зарабатывают деньги. Например, начав инвестировать в 20 лет с 25 евро в месяц и каждые пять лет удваивая сумму ежемесячных инвестиций до достижения 200 евро, к 50 годам можно накопить капитал свыше 108 тысяч евро при условии годовой доходности 7%. Если бы все это время деньги просто хранились "под матрасом", сумма составила бы лишь 46,5 тысячи евро. Можно рассчитать и наоборот - сначала определить желаемую целевую сумму и разработать подходящую инвестиционную стратегию. Однако базовый принцип остается неизменным - долгосрочность и регулярность", - объясняет руководитель направления накоплений, инвестиций и пенсионных продуктов SEB банка Олег Андреев.