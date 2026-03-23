Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

© LETA 23 марта, 2026 17:59

Новости Латвии

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Если бы была финансовая возможность, около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% - в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Остальные мужчины готовы работать дольше.

Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством, среди молодежи: среди респондентов в возрасте 18-29 лет более половины (51%) не хотели бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Только 7% двадцатилетних были бы готовы выйти на пенсию в установленном государством возрасте, а среди тридцатилетних таких вдвое меньше (4%).

Организатор "Фестиваля инвесторов" Инта Буша отмечает, что такое отношение общества все чаще связывается с так называемым движением FIRE (Financial Independence, Retire Early). Его суть - целенаправленное достижение финансовой независимости, позволяющее выйти на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. "Если люди хотят выйти на пенсию раньше, единственное решение - долгосрочное финансовое планирование и инвестиции. Это означает взять на себя ответственность и начать формировать капитал значительно раньше, чем это предполагает традиционная пенсионная модель", - добавляет она.

Однако данные опроса показывают: семь из десяти жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше, чем это предусмотрено законом, но при этом 31% опрошенных не инвестируют и не планируют начинать.

Главным препятствием для инвестирования в Латвии по-прежнему остается нехватка свободных средств - более половины респондентов считают, что не могут позволить себе регулярно инвестировать (53%). Второй по распространенности причиной является недостаток знаний и уверенности (36%). Часть жителей также признает, что боится потерять деньги (22%) или имеет другие финансовые приоритеты, например, погашение кредитов и повседневные расходы (28%). В то же время наблюдаются и позитивные сигналы: многие допускают возможность начать инвестировать в будущем, хотя и откладывают это на более поздний срок.

"Инвестирование - это долгосрочный процесс. Особенно важно это понимать молодым людям, у которых еще много времени. Если есть желание накопить достаточный капитал, чтобы выйти на заслуженный отдых до пенсионного возраста, первые шаги нужно делать как можно раньше. Начать инвестировать можно хоть с десяти евро в месяц, но важно делать это регулярно на протяжении многих лет, постепенно увеличивая взносы по мере роста доходов. В отличие от хранения денег "под матрасом" или на обычном банковском счете, в инвестициях ключевую роль играет сложный процен, то есть ситуация, когда деньги зарабатывают деньги. Например, начав инвестировать в 20 лет с 25 евро в месяц и каждые пять лет удваивая сумму ежемесячных инвестиций до достижения 200 евро, к 50 годам можно накопить капитал свыше 108 тысяч евро при условии годовой доходности 7%. Если бы все это время деньги просто хранились "под матрасом", сумма составила бы лишь 46,5 тысячи евро. Можно рассчитать и наоборот - сначала определить желаемую целевую сумму и разработать подходящую инвестиционную стратегию. Однако базовый принцип остается неизменным - долгосрочность и регулярность", - объясняет руководитель направления накоплений, инвестиций и пенсионных продуктов SEB банка Олег Андреев.

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

