У айтишников руки опять росли из Э-того места. Теперь е-система зависла у судей

© LETA 24 марта, 2026 08:45

Все судебные инстанции сейчас сталкиваются с серьезными проблемами в работе электронной системы "E-lieta". В результате переход на эту систему может поставить под угрозу обеспечение права на справедливый суд и значительно затруднить работу судов, следует из итогов встречи судей административных судов.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Верховном суде, на прошлой неделе там состоялась ежегодная встреча департамента административных дел с судьями Административного районного суда и Административного окружного суда. На встрече было констатировано, что все судебные инстанции сталкиваются с существенными проблемами в работе системы "E-lieta".

Судьи отметили, что информация о проблемах на платформе Судебная администрация и разработчики системы получали уже неоднократно в течение длительного времени, однако прогресс остается медленным и недостаточным.

Судьи признали, что полный переход на систему "E-lieta" с 1 июня невозможен, так как в ней слишком много недочетов. По мнению судей, необходимо активно искать возможные решения для улучшения ситуации.

Комментарий Press.lv:

Ну что ты  будешь делать, а? То е-веселиба забарахлит, то система э-голосования, оказывается, настолько плоха, что президент Ринкевич предлагает на следующих выборах от греха подальше считать бюллетени вручную. Теперь вот судьи жалуются. 

А премьер-министр Эвика Силиня как ни в чем не бывало уверяет нас, что мы станем "быстрее, цифровее и передовее". Ага, особенно цифровее. 

Может и станем, но тут надо выбрать из двух вариантов. Вариант первый - фантастический: соответствующие структуры перестают заниматься фигней - то бишь распределять заказы по "хорошим людям с правильными фамилиями", а заказывают э-системы тем, кто реально умеет их делать. 

Вариант второй (более менее реальный): правительство собирает рабочую группу, которая рекомендует выделить N миллионов евро из бюджета для пересадки рук "хороших людей с правильными фамилиями" с ж..., где оные руки каким-то загадочным образом выросли - на плечи, как у всех нормальных людей. Правда, деньги по дороге пропадают, в итоге руки остаются там же, где и были, зато премьер радостно рапортует, что мы стали еще "быстрее и цифровее". 

Ну, как то так. 

 

 

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

