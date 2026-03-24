У айтишников руки опять росли из Э-того места. Теперь е-система зависла у судей

Как сообщили агентству ЛЕТА в Верховном суде, на прошлой неделе там состоялась ежегодная встреча департамента административных дел с судьями Административного районного суда и Административного окружного суда. На встрече было констатировано, что все судебные инстанции сталкиваются с существенными проблемами в работе системы "E-lieta".

Судьи отметили, что информация о проблемах на платформе Судебная администрация и разработчики системы получали уже неоднократно в течение длительного времени, однако прогресс остается медленным и недостаточным.

Судьи признали, что полный переход на систему "E-lieta" с 1 июня невозможен, так как в ней слишком много недочетов. По мнению судей, необходимо активно искать возможные решения для улучшения ситуации.

Комментарий Press.lv:

Ну что ты будешь делать, а? То е-веселиба забарахлит, то система э-голосования, оказывается, настолько плоха, что президент Ринкевич предлагает на следующих выборах от греха подальше считать бюллетени вручную. Теперь вот судьи жалуются.

А премьер-министр Эвика Силиня как ни в чем не бывало уверяет нас, что мы станем "быстрее, цифровее и передовее". Ага, особенно цифровее.

Может и станем, но тут надо выбрать из двух вариантов. Вариант первый - фантастический: соответствующие структуры перестают заниматься фигней - то бишь распределять заказы по "хорошим людям с правильными фамилиями", а заказывают э-системы тем, кто реально умеет их делать.

Вариант второй (более менее реальный): правительство собирает рабочую группу, которая рекомендует выделить N миллионов евро из бюджета для пересадки рук "хороших людей с правильными фамилиями" с ж..., где оные руки каким-то загадочным образом выросли - на плечи, как у всех нормальных людей. Правда, деньги по дороге пропадают, в итоге руки остаются там же, где и были, зато премьер радостно рапортует, что мы стали еще "быстрее и цифровее".

Ну, как то так.