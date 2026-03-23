Трамп отложил удары по энергетике Ирана на пять дней для переговоров с Тегераном

Как заявил глава Белого дома в соцсети Truth Social, в течение последних двух дней США и Иран провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» относительно «полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке».

«Исходя из характера и тона этих глубоких, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней», — написал Трамп.

В то же время иранское информационное агентство Fars со ссылкой на источник утверждает, что прямых или косвенных контактов с Трампом у Тегерана не было.

Собеседник агентства также заявил, что Трамп отказался от планов по нанесению ударов по иранским электростанциям после того, как Иран предупредил, что в ответ на это он нанесет удары по электростанциям по всей Западной Азии.

Reuters отмечает, что еще одно иранское агентство — Mehr — со ссылкой на МИД заявило о наличии инициатив по снижению напряженности, однако подчеркнуло, что инициатором переговоров должен выступить Вашингтон, поскольку Иран не начинал войну. По версии агентства, заявления Трампа направлены на снижение цен на энергоносители и выигрыш времени для реализации военных планов.

Израильские военные тем временем заявили, что продолжают наносить удары по Тегерану.

Война США и Израиля против Ирана продолжается уже более месяца и оказывает серьезное влияние на мировые энергетические рынки. Иран фактически заблокировал Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов транспортировки нефти, через который обычно проходит около 20 % мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Это привело к резкому росту цен на топливо по всему миру.