Мы действительно не видим будущего: предприниматель о настроениях в отрасли гостеприимства

По словам Икстенса, недавно состоялась встреча членов ассоциации, где многие выразили разочарование и решили переехать, продав или закрыв свои заведения в Латвии. "Мы действительно не видим будущего... К сожалению, некоторые из нас настолько не видят будущего, что уже переехали и ведут бизнес на юге Европы или в Азии. Они физически переехали и продали все в Латвии – рестораны и бары, или закрыли их, потому что не могли продать, так как никто не был заинтересован купить", — сказал он.

Одной из причин переезда из Латвии является налоговая политика государства. "Мы одна из немногих стран, где у работников общепита нет никаких налоговых льгот. Вообще никаких! Платим по полной программе, как все остальные. Государство ничего не делает для улучшения своего имиджа в сфере туризма. Мы видим в наших соцсетях только призывы ехать в Вильнюс, Таллин, где будет такой классный концерт... Раньше Рига была как сердце Балтии! А теперь все движется к Вильнюсу... Я бы сказал, что настроение очень пессимистичное", — признал Икстенс.