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Мы действительно не видим будущего: предприниматель о настроениях в отрасли гостеприимства

Редакция PRESS 22 января, 2025 12:38

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TV24

Член правления Латвийской ассоциации баров Оскар Икстенс в программе "Preses klubs" на телеканале TV24 сообщил, что настроение предпринимателей в отрасли пессимистичное не из-за зимнего сезона, а из-за общей экономической ситуации, состояния туризма и государственной политики.

По словам Икстенса, недавно состоялась встреча членов ассоциации, где многие выразили разочарование и решили переехать, продав или закрыв свои заведения в Латвии. "Мы действительно не видим будущего... К сожалению, некоторые из нас настолько не видят будущего, что уже переехали и ведут бизнес на юге Европы или в Азии. Они физически переехали и продали все в Латвии – рестораны и бары, или закрыли их, потому что не могли продать, так как никто не был заинтересован купить", — сказал он.

Одной из причин переезда из Латвии является налоговая политика государства. "Мы одна из немногих стран, где у работников общепита нет никаких налоговых льгот. Вообще никаких! Платим по полной программе, как все остальные. Государство ничего не делает для улучшения своего имиджа в сфере туризма. Мы видим в наших соцсетях только призывы ехать в Вильнюс, Таллин, где будет такой классный концерт... Раньше Рига была как сердце Балтии! А теперь все движется к Вильнюсу... Я бы сказал, что настроение очень пессимистичное", — признал Икстенс.

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