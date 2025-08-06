МВД может привлечь армию для борьбы с нелегалами у белорусской границы

Давление нелегальной иммиграции на границе с Беларусью остается высоким. Армия продолжают оказывать помощь Государственной пограничной охране, но этого недостаточно для обеспечения более эффективной охраны границы, сказал министр.

МВД продолжает внедрять интеллектуальные технологии для охраны границы, но для этого необходим дополнительный персонал. Одним из вариантов может стать служба солдат СГО в пограничной охране, что позволит привлечь к охране границы молодежь, сказал Козловскис.

Министерство внутренних дел представило на рассмотрение правительства доклад, который предусматривает введение СГО в службах внутренних дел - Государственной полиции, Государственной пограничной охране и Государственной пожарно-спасательной службе.

Если правительство поддержит введение СГО в пограничной службе, а МВД договорится с Министерством обороны о необходимом финансировании, то на подготовку солдат потребуется год.

"По сути, мы готовим более универсального сотрудника безопасности, и через год он будет очень хорошим резервистом", - сказал министр.

Козловскис также признал, что, несмотря на ужесточение наказаний, по-прежнему находятся желающие заняться перевозкой иммигрантов. "Похоже, что этот "бизнес" настолько прибыльный, а соблазн заработать деньги настолько велик, что нам придется постоянно бороться с этим", -сказал министр, добавив, что в этот вид преступности вовлечены не только граждане Латвии, но и других стран.

Министр также сообщил, что в Латвии растет число просителей убежища и что некоторым из них удалось нелегально пересечь восточную границу Латвии, но затем они были пойманы в других странах и вернулись в Латвию. Однако в настоящее время ситуация находится под контролем, и центры размещения просителей убежища не переполнены.