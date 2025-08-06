Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
МВД может привлечь армию для борьбы с нелегалами у белорусской границы

Редакция PRESS 6 августа, 2025 12:35

Новости Латвии 0 комментариев

Valsts robežsardze

Министерство внутренних дел (МВД) рассмотрит возможность привлечения солдат Службы государственной обороны (СГО) для борьбы с нелегальной иммиграцией из Беларуси, сообщил агентству ЛЕТА министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Давление нелегальной иммиграции на границе с Беларусью остается высоким. Армия продолжают оказывать помощь Государственной пограничной охране, но этого недостаточно для обеспечения более эффективной охраны границы, сказал министр.

МВД продолжает внедрять интеллектуальные технологии для охраны границы, но для этого необходим дополнительный персонал. Одним из вариантов может стать служба солдат СГО в пограничной охране, что позволит привлечь к охране границы молодежь, сказал Козловскис.

Министерство внутренних дел представило на рассмотрение правительства доклад, который предусматривает введение СГО в службах внутренних дел - Государственной полиции, Государственной пограничной охране и Государственной пожарно-спасательной службе.

Если правительство поддержит введение СГО в пограничной службе, а МВД договорится с Министерством обороны о необходимом финансировании, то на подготовку солдат потребуется год.

"По сути, мы готовим более универсального сотрудника безопасности, и через год он будет очень хорошим резервистом", - сказал министр.

Козловскис также признал, что, несмотря на ужесточение наказаний, по-прежнему находятся желающие заняться перевозкой иммигрантов. "Похоже, что этот "бизнес" настолько прибыльный, а соблазн заработать деньги настолько велик, что нам придется постоянно бороться с этим", -сказал министр, добавив, что в этот вид преступности вовлечены не только граждане Латвии, но и других стран.

Министр также сообщил, что в Латвии растет число просителей убежища и что некоторым из них удалось нелегально пересечь восточную границу Латвии, но затем они были пойманы в других странах и вернулись в Латвию. Однако в настоящее время ситуация находится под контролем, и центры размещения просителей убежища не переполнены.

Обновлено: 14:40 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 6 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 7 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать