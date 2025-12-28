«Музыка для ног»? Под знаком Штрауса проходят новогодние концерты в Латвийской Опере

...Как-то мне довелось встречать новый год в Вене. Что поразило: если у нас 1 января вечером улицы темны и малолюдны (утомленный ночным банкетом народ отдыхает), то венцы первый вечер нового года проводят в многочисленных музыкальных салонах, где веселятся под музыку своих земляков - Моцарта и Штрауса. А в знаменитой Венской опере традиционно 1 января вечером идет "Летучая мышь", причем, в классической своей версии, которая длится около 3.5 часов. И билеты на неё раскупаются за год вперед.

...Четыре праздничных вечера дарит публике в этом сезоне Латвийская опера. Концерты бодрят, будто брызги шампанского, - вальсы, польки, арии из знаменитых оперетт в исполнении лучших артистов нашей Оперы.

В главной роли, конечно, музыка, поэтому оркестр располагается на сцене, руководит им виртуозно и с явным удовольствием Каспар Адамсонс. Впрочем, удовольствия в этот вечер хватает на всех. И все участвуют в празднике - и музыканты, и участники хора, и артисты, и зрители. Похоже, в этом большая заслуга (помимо Штрауса, конечно) режиссера и хореографа Элиты Буковской. Концерт, благодаря её усилиям, смотрится как единый спектакль. Точнее - как веселая красочная оперетта.

Звучат и "Голубой Дунай", и "Полька-бабочка", и дуэты из знаменитых оперетт "Летучая мышь", "Цыганский барон", "Ночь в Венеции" и даже "Французская полька" младшего брата именинника - Йозефа Штрауса. Он, кстати, по образованию был инженером, но тоже, соответственно семейной традиции, писал весьма красивую музыку. Танцевальный номер, правда, был всего один, зато какой - роскошный вальс в исполнении Элзы Леймане и Кристапа Яунжейкарса.

Длится концерт чуть меньше двух часов (с антрактом), но кажется чрезвычайно содержательным. Добавьте к гениальной музыке чудесные голоса и отличное исполнение, роскошные костюмы и стильное обрамление. На бис разгоряченной публике, естественно, преподносят Марш Радецкого. Танцуют, как говорится, все! Как Маэстро прописал. И нет никакой бури за окнами, нет серых коротких зимних дней, нет бесконечных переговоров о войне и мире - сплошные балы, шампанское, легкий флирт, веселье через край. Такая она - Вселенная Иоганна Штрауса...

Елена СЛЮСАРЕВА

ФОТО автора