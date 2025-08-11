Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Можно сказать прямо — цены будут расти! Спикер Сейма о ценах на продукты питания в Латвии (1)

© LETA 11 августа, 2025 18:24

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Правительство Латвии на экстренном заседании ввело чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве по всей территории страны до 4 ноября 2025 года, чтобы устранить последствия от заморозков, дождей и наводнений.

Министерство земледелия разъяснило, что у фермеров есть долгосрочные финансовые обязательства и контракты с партнерами и покупателями, включая поставки произведенной продукции. Однако из-за неблагоприятной ситуации, вызванной продолжительными дождями и наводнениями, существуют серьезные опасения относительно способности фермеров выполнять свои обязательства, особенно те, которые касаются контрактных обязательств, невыполнение которых может привести к правовым и финансовым рискам.

Что касается влияния этой ситуации на цены на продукты,в латвийских магазинах председатель Сейма Латвии Дайга Миеирня (ZZS) в передаче TV24 "Пресса-клуб" отметила, что рост цен, скорее всего, неизбежен.

"То, что можно сказать прямо — да, цены, вероятно, будут расти. Насколько сильно они вырастут, никто не знает, так как, как я уже говорила, работы по уборке урожая, например, только начинаются", — отметила Миеирня.

Она также подчеркнула, что местные производители не могут просто так повысить цены, поскольку им необходимо конкурировать и на мировом рынке: "Конечно, наши предприятия и фермеры должны конкурировать на глобальном рынке, потому что нельзя повысить цены выше, чем у всех остальных".

Миериня добавила, что, хотя урожай в других странах, возможно, не такой благоприятный, ситуация в Латвии значительно хуже. Однако это не означает автоматический рост цен на биржах.

"Если мы посмотрим на биржевые цены, то, что я сейчас видела, например, за какие цены закупают наше местное  зерно, — цены не выросли. Потому что такая ситуация только у нас, в других странах она благоприятнее, лучше, и поэтому эти цены не растут", — объяснила Миеирня.

В предыдущие годы латвийские фермеры иногда могли заработать больше на фоне кризисов в других странах, но сейчас такой возможности нет. 

Комментарии (1) 70 реакций
Комментарии (1) 70 реакций
