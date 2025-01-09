«Может, это не поезд, а трамвай?» Соцсети активно критикуют новый поезд Вильнюс – Рига – Таллин

«Так вот ты какая, Rail Baltica?!»

«10,5 часов Таллинн – Вильнюс? Пешком, что ли?»

«600 км за такое время в 21 веке — это всё равно, что пешком».

«Тем более с учётом стоимости билета – 50 евро. Осенью из Вильнюса в Таллинн летал за 35 евро. Чуть больше часа и дешевле».

«За это время до Америки можно долететь».

«Разогнаться не позволяет устаревшая инфраструктура и 50-летние поезда».

«Автобус — 9,5 часов и без пересадок. Ещё и стоит 20 евро в одну сторону».

«Может, это не поезд, а трамвай?»

«Сколько ехала знаменитая и всеми любимая «Чайка» от Таллинна до Вильнюса? У меня сохранилось старое расписание. Новый маршрут, конечно, медленный, согласен — 10 с половиной часов. А старый был быстрым, но ехал 13 часов. Ну да, для того времени это была хорошая скорость».

«Три билета? Серьёзно? Это чтобы увеличить стоимость? Или уже между тремя странами закрыли границы и таможни поставили?»

«Хорошая новость — свечи от геморроя, наверное, входят в цену билетов».

«Зато в поезде можно ехать с собаками, а в автобус их не пускают».

Pasažieru vilciens (PV) отреагировал на массовую критику. Как сообщил председатель правления PV Райтис Нешпорс агентству ЛЕТА, с середины февраля процесс покупки билетов и поездки на поезде будет упрощён. Билеты на участок Рига – Валга можно будет купить у любого оператора, а билеты на все участки линии Вильнюс – Рига – Таллинн — у одного перевозчика.

Также вместо двух пересадок планируется сделать одну. Латвия планирует арендовать поезд у «LTG Link», чтобы поезд из Вильнюса в Ригу мог продолжать дорогу до Валги и обратно. Это избавит пассажиров от необходимости пересаживаться на другой поезд в Риге.