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Мошенники «выписывают» штрафы за CSDD: на первый взгляд не отличить от настоящих

© LETA 26 февраля, 2025 20:29

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Bez Tabu/ TV3

В последнее время активизировались мошенники, которые рассылают поддельные электронные письма от имени государственного Управления безопасности дорожного движения (CSDD) относительно применения административных штрафов, сообщили в CSDD.

В письме содержатся ссылки на платформу e-CSDD, где якобы можно ознакомиться с решением и оплатить штраф. Первоначальная ссылка на платформу e-CSDD называется e.csdd.lv, однако ссылки, указанные в мошенническом письме, ведут не на e-CSDD, а на e.csdd.gov.lv или какую-то другую подобную ссылку, заявили в CSDD.

Содержание электронного письма очень похоже на то, что CSDD ежедневно рассылает водителям по поводу штрафов, наложенных по делам об административных правонарушениях. Указанные поддельные ссылки e-CSDD ведут на визуально идентичную платформу e-CSDD, где можно войти в систему с помощью поддельных инструментов аутентификации интернет-банкинга.

CSDD призывает общественность неоднократно проверять подлинность имени ссылки, ведет ли она на оригинальный веб-сайт, и подчеркивает, что настоящий адрес e-CSDD — «e.csdd.lv», а не, например, e.csdd.gov.lv, e.csdd.lv, e.csbb.lv, e.csdd.com и т. д.

CSDD призывает общественность быть осторожными и проверять информацию на сайте e.csdd.lv, не используя ссылки, указанные в электронных письмах.

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