Мир в Украине может быть достигнут только с её согласия: министр обороны Спрудс

Вопросы о мире в Европе, о поддержке Украины и трансатлантических отношениях сегодня будут обсуждаться на Мюнхенской конференции по безопасности. Спрудс предполагает, что именно по поводу поддержки Украины состоится очень развернутая дискуссия, учитывая, что это первая важная и настолько масштабная конференция с момента принятия полномочий новой администрацией США.

На просьбу прокомментировать действия и высказывания президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета в отношении начатой Россией войны в Украине Спрудс ответил, что их, конечно, следует оценивать с обеспокоенностью, но в то же время следует помнить, что еще никаких конкретных предложений не сделано.

"Понятно, что позиция наших, европейских, стран такова, что (...) если говорить о мире или противодействии стране-агрессору России, то ничего не должно происходить без участия Украины. Так что в принципе мир в Украине может быть достигнут только с согласия Украины. Условия должны быть такими, которые Украина одобрит, и, конечно, здесь необходимо активное сотрудничество Европейского союза или европейских стран в целом", - сказал Спрудс.

При этом он считает, что Европа должна взять на себя большую ответственность как в укреплении своей обороны и безопасности, так и по вложениям в НАТО.

Как сообщалось, Мюнхенская конференция по безопасности проходит с сегодняшнего дня по воскресенье, 16 февраля.

Латвию на конференции представляют президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, министр иностранных дел Байба Браже, а также министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспарс Пуданс.