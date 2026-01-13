Минус 43 и снежный хаос: Европа этой зимой явно перегибает палку

На севере Финляндии зафиксирована самая низкая температура этой зимы в Европе — минус 43 градуса. В Норвегии чуть «теплее», но ненамного: минус 41,4. Специалисты объясняют происходящее мощным блокирующим антициклоном и признают: такие морозы необычны даже для северных широт. Проще говоря, это уже не просто холодно — это экстремально.

Но если в Скандинавии всё сковал ледяной покой, то Польша живёт в режиме снежного аврала. Страну накрыли активные снежные циклоны, и зима там не собирается быть аккуратной.

Аэропорт Гданьска уже почувствовал это на себе: рейсы отменяют и задерживают, расписания летят под откос. На дорогах — снежная каша сразу в 13 воеводствах, местами образуются заносы. В Поморском и Варминско-Мазурском регионах, а также на юге страны объявлены предупреждения второго уровня — выпасть может до 50 сантиметров снега.

В горах ситуация ещё жестче. В Закопане снег заваливает трассы, а в Татрах условия называют крайне сложными даже для опытных туристов. Зима там сейчас явно не для прогулок.

И это ещё не всё. Метеорологи предупреждают о новом опасном повороте: на смену снегопадам идёт тёплый воздух. Это означает ледяные дожди. Дороги и тротуары могут превращаться в каток буквально за минуты — без предупреждения.

Так что Европа этой зимой не просто мерзнет или метёт — она демонстрирует характер.

И, похоже, расслабляться рано.





