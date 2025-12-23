Минэкономики огласил свои приоритеты на 2026-ой год

Также Минэкономики начнет подготовку к привлечению средств из фондов Европейского союза (ЕС) в следующем периоде планирования, будет уделять внимание вопросам защиты прав потребителей и гражданской обороны.

В министерстве отмечают, что, помимо прежних задач, направленных на развитие народного хозяйства и обеспечение благоприятной экономической среды, приоритеты 2026 года будут охватывать также защиту общественных интересов и разработку долгосрочных стратегических документов.

Как заявил министр экономики Виктор Валайнис, необходимо стремиться к достижению среднего уровня благосостояния ЕС, одновременно укрепляя производительность, инвестиции и экспорт. Приоритеты следующего года направлены на устойчивый рост экономики, защиту общественных интересов и снижение административной нагрузки.

В сфере инвестиций и экспорта перед Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) в 2026 году поставлена задача обеспечить привлечение в экономику страны инвестиций в размере 1,2 млрд евро и увеличить экспорт на 300 млн евро. Крупнейшие экспортные мероприятия, которые будут организованы в сотрудничестве с ЛАИР, предусматривают зарубежные визиты и торговые миссии с участием латвийских предпринимателей в Украину, Германию, Швецию и США. Также будет продолжено тесное сотрудничество со странами Балтии и Польшей.

Учреждение финансового развития "Altum" в сотрудничестве с управляющими пенсионными планами планирует создать фонд собственного капитала объемом 100 млн евро. Также планируется разработать новый инструмент поддержки энергоэффективности и расширения деятельности предприятий. В следующем году "Altum" планирует оказать поддержку в виде финансовых инструментов на сумму 454 млн евро, влияние которых на народное хозяйство составит 1,4 млрд евро.

В контексте поддержки из фондов ЕС на 2028-2034 годы Латвия в 2026 году определит основные направления развития. Главная цель Минэкономики - добиться, чтобы к 2034 году латвийская экономика достигла 95% от среднего уровня валового внутреннего продукта ЕС, поэтому большая часть инвестиций будет направляться на повышение производительности.

Также Минэкономики будет уделять внимание защите прав потребителей, обеспечению доступности продуктов повседневного спроса и укреплению защиты покупателей в цифровой среде.