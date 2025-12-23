Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Декабря Завтра: Balva, Viktorija
Доступность

Минэкономики огласил свои приоритеты на 2026-ой год

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Также Минэкономики начнет подготовку к привлечению средств из фондов Европейского союза (ЕС) в следующем периоде планирования, будет уделять внимание вопросам защиты прав потребителей и гражданской обороны.

В министерстве отмечают, что, помимо прежних задач, направленных на развитие народного хозяйства и обеспечение благоприятной экономической среды, приоритеты 2026 года будут охватывать также защиту общественных интересов и разработку долгосрочных стратегических документов.

Как заявил министр экономики Виктор Валайнис, необходимо стремиться к достижению среднего уровня благосостояния ЕС, одновременно укрепляя производительность, инвестиции и экспорт. Приоритеты следующего года направлены на устойчивый рост экономики, защиту общественных интересов и снижение административной нагрузки.

В сфере инвестиций и экспорта перед Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) в 2026 году поставлена задача обеспечить привлечение в экономику страны инвестиций в размере 1,2 млрд евро и увеличить экспорт на 300 млн евро. Крупнейшие экспортные мероприятия, которые будут организованы в сотрудничестве с ЛАИР, предусматривают зарубежные визиты и торговые миссии с участием латвийских предпринимателей в Украину, Германию, Швецию и США. Также будет продолжено тесное сотрудничество со странами Балтии и Польшей.

Учреждение финансового развития "Altum" в сотрудничестве с управляющими пенсионными планами планирует создать фонд собственного капитала объемом 100 млн евро. Также планируется разработать новый инструмент поддержки энергоэффективности и расширения деятельности предприятий. В следующем году "Altum" планирует оказать поддержку в виде финансовых инструментов на сумму 454 млн евро, влияние которых на народное хозяйство составит 1,4 млрд евро.

В контексте поддержки из фондов ЕС на 2028-2034 годы Латвия в 2026 году определит основные направления развития. Главная цель Минэкономики - добиться, чтобы к 2034 году латвийская экономика достигла 95% от среднего уровня валового внутреннего продукта ЕС, поэтому большая часть инвестиций будет направляться на повышение производительности.

Также Минэкономики будет уделять внимание защите прав потребителей, обеспечению доступности продуктов повседневного спроса и укреплению защиты покупателей в цифровой среде.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts
Важно

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью
Важно

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью (2)

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет
Важно

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Сын депутата из СЗК получил 15 лет тюрьмы

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Барташевич предлагает передать концертный зал Gors в государственное управление

Новости Латвии 14:26

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

Читать

На Домской 1500 евро за место: всё меньше ремесленников стремится на Рождественский базарчик

Всюду жизнь 14:26

Всюду жизнь 0 комментариев

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

Читать

PTAC оштрафовал West Kredit на 50 000 евро

Важно 13:58

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Читать

Cамолёт-призрак: забытый Boeing 737 нашли 13 лет спустя

Всюду жизнь 13:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Читать

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Читать