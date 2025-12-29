Миллиарды под землю: как ИИ захватывает планету

Год назад глава OpenAI Сэм Альтман бросил фразу: «Наша Римская империя — это настоящая Римская империя». Тогда это прозвучало как шутка. Сейчас — как предупреждение.
Новая империя строится не из камня
Она строится из:
серверов — сотни тысяч в одном месте,
электричества — больше, чем потребление целого города,
денег — миллиарды за объект,
земли — навсегда вырванной из обычной жизни.
Каждый такой центр — как шаг легиона. Их всё больше. Они появляются в пустынях, у моря, рядом с электростанциями. Иногда — внезапно, без громких объявлений.
Цифровой мир больше не «невидимый»
ИИ больше не живёт в облаках.
Он давит на землю, греет воздух, тянет линии электропередачи, требует воды и охлаждения.
Он оставляет след — физический, тяжёлый, необратимый.
Почему это уже не фантастика
Потому что без этих монстров:
ИИ не работает
модели не обучаются
цифровая власть исчезает
Кто контролирует дата-центры — контролирует будущее.
Римляне строили дороги.
Империя ИИ строит серверные города.