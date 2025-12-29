Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Миллиарды под землю: как ИИ захватывает планету

Редакция PRESS 29 декабря, 2025 18:27

Наука 0 комментариев

Они растут тише, чем небоскрёбы. Но страшнее.
По всему миру под землю уходят миллиарды долларов — в бетон, кабели и серверы. Это не бункеры. Это дата-центры искусственного интеллекта.

Год назад глава OpenAI Сэм Альтман бросил фразу: «Наша Римская империя — это настоящая Римская империя». Тогда это прозвучало как шутка. Сейчас — как предупреждение.

Новая империя строится не из камня
Она строится из:

серверов — сотни тысяч в одном месте,
электричества — больше, чем потребление целого города,
денег — миллиарды за объект,
земли — навсегда вырванной из обычной жизни.
Каждый такой центр — как шаг легиона. Их всё больше. Они появляются в пустынях, у моря, рядом с электростанциями. Иногда — внезапно, без громких объявлений.

Цифровой мир больше не «невидимый»
ИИ больше не живёт в облаках.
Он давит на землю, греет воздух, тянет линии электропередачи, требует воды и охлаждения.
Он оставляет след — физический, тяжёлый, необратимый.

Почему это уже не фантастика
Потому что без этих монстров:

ИИ не работает
модели не обучаются
цифровая власть исчезает
Кто контролирует дата-центры — контролирует будущее.

Римляне строили дороги.
Империя ИИ строит серверные города.

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина
“Долечили” до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы
Москва пригрозила ответить на атаку резиденции Путина. Киев отрицает саму атаку. Что скажет Трамп?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

Я приехала в Британию, а меня заставляют учить русский: исповедь девушки из Украины

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Ринкевич подтвердил Зеленскому, что он за территориальную целостность Украины

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Латвии территориальной целостности Украины и борьбе против России.

Хорошая новость: цена на электричество упала — и весьма резко

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе снизилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Жестокое убийство осколком тарелки: полиция завершила расследование

В июле этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов в Лиепае обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции по данному факту начали уголовный процесс по факту убийства и в тот же день задержали предполагаемого виновного. Сотрудники полиции завершили расследование по возбужденному уголовному делу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

