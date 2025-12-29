Миллиарды под землю: как ИИ захватывает планету

Год назад глава OpenAI Сэм Альтман бросил фразу: «Наша Римская империя — это настоящая Римская империя». Тогда это прозвучало как шутка. Сейчас — как предупреждение.

Новая империя строится не из камня

Она строится из:

серверов — сотни тысяч в одном месте,

электричества — больше, чем потребление целого города,

денег — миллиарды за объект,

земли — навсегда вырванной из обычной жизни.

Каждый такой центр — как шаг легиона. Их всё больше. Они появляются в пустынях, у моря, рядом с электростанциями. Иногда — внезапно, без громких объявлений.

Цифровой мир больше не «невидимый»

ИИ больше не живёт в облаках.

Он давит на землю, греет воздух, тянет линии электропередачи, требует воды и охлаждения.

Он оставляет след — физический, тяжёлый, необратимый.

Почему это уже не фантастика

Потому что без этих монстров:

ИИ не работает

модели не обучаются

цифровая власть исчезает

Кто контролирует дата-центры — контролирует будущее.

Римляне строили дороги.

Империя ИИ строит серверные города.