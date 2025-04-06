«Места мало, сволочь?!» Бурную реакцию в соцсети вызвало фото скутера, закрывшего доступ на пандус

Правильная парковка электроскутеров - это вопрос не только соблюдения правил, но и гражданской ответственности. В данном случае оставленный на пандусе скутер - это не только физическое препятствие, но и символ равнодушия к людям с особыми потребностями. Такое отношение вызывает возмущение. Его и высказал автор поста, весьма эмоционально осудивший того, кто сознательно бросил транспортное средство в таком месте, осознавая, что оно помешает другим: "Каким моральным кретином надо быть, чтобы сознательно перекрыть доступ к платформе для инвалидов?! Вся площадка свободна. Места мало, сволочь?!"

Ситуация вызвала, как водится, активную дискуссию. Мнения разделились. Некоторые комментаторы осудили чрезмерную, на их взгляд, эмоциональность автора: "Плохо, но исправимо. А когда взрослый человек называет другого "кретином", этого уже не исправишь". Другие огорчаются, что нет контроля со стороны городских властей и прокатных сервисов. Третьи советуют сообщить в прокатную фирму и пожаловаться, но им отвечают, что прокатчики в таких случаях рекомендуют просто оттащить транспортное средство чуть подальше. Четвертые предполагают, что скутер могли передвинуть посторонние люди, а припаркован он был нормально. Вот некоторые отклики на пост:

- Классика. Печально, что город не контролирует.

- Лучше бы не здесь бухтел, а просто отбросил в сторону это барахло...

- Ну, тогда оттащили бы чуть подальше. И позвонили в Ride. Они должны оштрафовать нарушителя.

- Не факт, что именно тот, кто на нем ехал, так его оставил. Эти самокаты бросают где попало.

- Те, кто на таких катается, не будут их ставить так, чтобы они кому-то мешали. Это обычно делают малолетки, идущие мимо.

Эта ситуация в очередной раз напоминает о проблеме бесконтрольной парковки электросамокатов и скутеров из проката. С одной стороны, сервисы должны активнее контролировать пользователей и наказывать за неправильную парковку. С другой, сами рижане могут оперативно устранять такие проблемы, передвигая самокаты в более удобные места и сообщая операторам о нарушениях.