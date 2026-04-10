Миериня: Европе нужно вооружаться и не терять уровень благосостояния

Она выделила два главных вызова для Латвии - безопасность и долгосрочную конкурентоспособность.

«В середине 1990-х годов, когда мы чётко поставили цель интеграции Латвии в Европейский союз (ЕС), именно физическую и экономическую безопасность мы видели как главный ориентир, чтобы вернуться в семью единой Европы и демократических ценностей», - сказала Миериня.

По её словам, время Латвии в ЕС было периодом стремительного экономического роста, адаптации к общей среде европейских ценностей и норм и одновременно участия в преодолении общих европейских вызовов и кризисов. В качестве примеров она назвала международный финансовый кризис 2009 года, пандемию Covid-19, а также выход Великобритании из ЕС.

Одновременно война, начатая Россией в Украине, создала для ЕС беспрецедентные вызовы, признала председатель Сейма. ЕС с момента основания опирался на ценности, нормы и идею мира, но этого больше недостаточно - Евросоюз должен стать также пространством силы и устойчивости, подчеркнула Миериня.

«Мы должны не только защищать свои аргументы и ценности словами и ссылками на правовые документы, но и быть готовыми защищать себя физически», - сказала председатель Сейма.

Она отметила, что особенно на восточном фланге ЕС необходимо укреплять и усиливать границы и противовоздушную оборону, а не открывать границы, как это было до сих пор.

«Это очень быстрая и внезапная смена образа мышления. Нам пришлось действовать быстро и решительно», - сказала политик, подчеркнув, что времени ждать распада России или окончания войны не так много.

Миериня заявила, что смена парадигмы происходит медленно, но недостаточно быстрыми темпами и в сфере сокращения бюрократии. Однако принятие решений в ЕС по-прежнему остаётся тяжёлым и трудно понимаемым, считает председатель Сейма.

В качестве примера она привела военную мобильность, где ещё многое нужно сделать, чтобы стратегически важные товары можно было перевозить через границы государств ЕС без лишних процедур, тем самым укрепляя военную промышленность.

В своём выступлении Миериня процитировала родившегося в Латвии шахматного гроссмейстера Михаила Таля: «Время, которого у нас нет, дороже фигур, которые у нас есть», - сказала политик, добавив, что Таль был виртуозом именно в быстрых шахматах.

«И современный вызов для Европы похож именно на такую игру - на стратегический вызов, где каждое решение имеет решающее значение и должно приниматься максимально быстро», - сказала Миериня, подчеркнув, что решения, принятые в ближайшие годы, будут решающими для будущего единой Европы.

Политик выделила, что десятилетиями единая Европа была примером миру в сфере здравоохранения, социальной защиты, равенства, солидарности и верховенства права.

Говоря о расширении ЕС, Миериня подчеркнула, что государства, которые выполняют все необходимые критерии, заслуживают стать частью общей и демократической европейской семьи, поскольку это будет способствовать безопасности и устойчивости всей Европы.

Также сообщается, что конференция «Разговоры о ЕС 2026: защищая будущее» проходит в 11-й раз, собирая европейских политиков и экспертов для дискуссий о важнейших вопросах развития ЕС.