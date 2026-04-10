LAT
Миериня: Европе нужно вооружаться и не терять уровень благосостояния

10 апреля, 2026 13:28

Европе нужно вооружаться и укреплять свои оборонные способности на всех уровнях так, чтобы ни одному потенциальному агрессору даже в голову не пришло напасть в будущем, но одновременно Европа должна суметь обеспечить европейцам тот же уровень благосостояния и социальной защиты, какой был до сих пор, заявила в пятницу на проходящей в Сейме международной конференции высокого уровня «Разговоры о ЕС 2026: защищая будущее» председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS).

Она выделила два главных вызова для Латвии - безопасность и долгосрочную конкурентоспособность.

«В середине 1990-х годов, когда мы чётко поставили цель интеграции Латвии в Европейский союз (ЕС), именно физическую и экономическую безопасность мы видели как главный ориентир, чтобы вернуться в семью единой Европы и демократических ценностей», - сказала Миериня.

По её словам, время Латвии в ЕС было периодом стремительного экономического роста, адаптации к общей среде европейских ценностей и норм и одновременно участия в преодолении общих европейских вызовов и кризисов. В качестве примеров она назвала международный финансовый кризис 2009 года, пандемию Covid-19, а также выход Великобритании из ЕС.

Одновременно война, начатая Россией в Украине, создала для ЕС беспрецедентные вызовы, признала председатель Сейма. ЕС с момента основания опирался на ценности, нормы и идею мира, но этого больше недостаточно - Евросоюз должен стать также пространством силы и устойчивости, подчеркнула Миериня.

«Мы должны не только защищать свои аргументы и ценности словами и ссылками на правовые документы, но и быть готовыми защищать себя физически», - сказала председатель Сейма.

Она отметила, что особенно на восточном фланге ЕС необходимо укреплять и усиливать границы и противовоздушную оборону, а не открывать границы, как это было до сих пор.

«Это очень быстрая и внезапная смена образа мышления. Нам пришлось действовать быстро и решительно», - сказала политик, подчеркнув, что времени ждать распада России или окончания войны не так много.

Миериня заявила, что смена парадигмы происходит медленно, но недостаточно быстрыми темпами и в сфере сокращения бюрократии. Однако принятие решений в ЕС по-прежнему остаётся тяжёлым и трудно понимаемым, считает председатель Сейма.

В качестве примера она привела военную мобильность, где ещё многое нужно сделать, чтобы стратегически важные товары можно было перевозить через границы государств ЕС без лишних процедур, тем самым укрепляя военную промышленность.

В своём выступлении Миериня процитировала родившегося в Латвии шахматного гроссмейстера Михаила Таля: «Время, которого у нас нет, дороже фигур, которые у нас есть», - сказала политик, добавив, что Таль был виртуозом именно в быстрых шахматах.

«И современный вызов для Европы похож именно на такую игру - на стратегический вызов, где каждое решение имеет решающее значение и должно приниматься максимально быстро», - сказала Миериня, подчеркнув, что решения, принятые в ближайшие годы, будут решающими для будущего единой Европы.

Политик выделила, что десятилетиями единая Европа была примером миру в сфере здравоохранения, социальной защиты, равенства, солидарности и верховенства права.

Говоря о расширении ЕС, Миериня подчеркнула, что государства, которые выполняют все необходимые критерии, заслуживают стать частью общей и демократической европейской семьи, поскольку это будет способствовать безопасности и устойчивости всей Европы.

Также сообщается, что конференция «Разговоры о ЕС 2026: защищая будущее» проходит в 11-й раз, собирая европейских политиков и экспертов для дискуссий о важнейших вопросах развития ЕС.

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

Покупки в интернет-магазинах стали привычным делом для многих, и статистика показывает, что число онлайн-покупателей ежегодно растет, поскольку это быстро и удобно. Но всегда ли безопасно?

С понедельника по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции "Roadpol", в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением скоростного режима, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

