«Меня собеседовал аватар»: как ИИ ломает поиск работы и почему это пугает

Журналистка попробовала пройти интервью, где вопросы задавал ИИ-персонаж, созданный HR-платформой TestGorilla. Формально — всё как обычно: «расскажите о своём опыте», «как вы действовали бы в сложной ситуации». По факту — разговор с алгоритмом, который ловит ключевые слова, а не эмоции.

И вот тут начинается самое тревожное.

Раньше можно было «вытянуть» интервью харизмой, юмором, живой реакцией. Теперь — это не работает. Алгоритму всё равно, как ты шутишь, волнуешься или загораешься темой. Он не считывает энергию — он сверяет ответы с чек-листом.

Использование ИИ в рекрутинге растёт взрывными темпами. В Великобритании использование таких технологий за год утроилось, а почти половина крупных компаний уже применяет ИИ для интервью. Сотни организаций подключили «разговорных» аватаров для первичного отбора кандидатов.

В результате рынок работы всё больше напоминает гонку ИИ против ИИ:

— соискатели используют нейросети, чтобы массово отправлять резюме;

— рекрутеры применяют ИИ, чтобы так же массово их отсеивать.

Эксперты уже называют это «AI-петлёй отчаяния»: заявок стало почти в три раза больше, а до живого человека доходит лишь крошечная часть.

Есть и другие страхи. Алгоритмы обвиняют в предвзятости — по возрасту, здоровью, происхождению. А работодатели всё чаще опасаются, что на интервью с ними вообще говорит не человек, а чей-то ИИ-двойник или дипфейк.

Да, у технологии есть плюсы: ИИ не устаёт, работает ночью, говорит на разных языках. Но главный вопрос остаётся открытым:

что будет с «человеческим фактором»?

исчезнут ли «люди-атмосфера», которых брали не только за навыки, но и за характер?

Похоже, к новой реальности придётся привыкать. И очень скоро фраза «расскажите немного о себе» будет адресована не живому рекрутеру, а холодному алгоритму.

Будущее поиска работы уже здесь. И оно… не слишком уютное.