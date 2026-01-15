Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Меня собеседовал аватар»: как ИИ ломает поиск работы и почему это пугает

Редакция PRESS 15 января, 2026 11:37

Всюду жизнь 0 комментариев

Представь: ты сидишь на собеседовании, нервничаешь, подбираешь слова… а напротив — не человек, а цифровой аватар с вежливой полуулыбкой и пустым взглядом. Ни кивка, ни сочувствия, ни шутки в ответ. Именно так сегодня выглядит всё больше реальных собеседований.

Журналистка попробовала пройти интервью, где вопросы задавал ИИ-персонаж, созданный HR-платформой TestGorilla. Формально — всё как обычно: «расскажите о своём опыте», «как вы действовали бы в сложной ситуации». По факту — разговор с алгоритмом, который ловит ключевые слова, а не эмоции.

И вот тут начинается самое тревожное.

Раньше можно было «вытянуть» интервью харизмой, юмором, живой реакцией. Теперь — это не работает. Алгоритму всё равно, как ты шутишь, волнуешься или загораешься темой. Он не считывает энергию — он сверяет ответы с чек-листом.

Использование ИИ в рекрутинге растёт взрывными темпами. В Великобритании использование таких технологий за год утроилось, а почти половина крупных компаний уже применяет ИИ для интервью. Сотни организаций подключили «разговорных» аватаров для первичного отбора кандидатов.

В результате рынок работы всё больше напоминает гонку ИИ против ИИ:
— соискатели используют нейросети, чтобы массово отправлять резюме;
— рекрутеры применяют ИИ, чтобы так же массово их отсеивать.

Эксперты уже называют это «AI-петлёй отчаяния»: заявок стало почти в три раза больше, а до живого человека доходит лишь крошечная часть.

Есть и другие страхи. Алгоритмы обвиняют в предвзятости — по возрасту, здоровью, происхождению. А работодатели всё чаще опасаются, что на интервью с ними вообще говорит не человек, а чей-то ИИ-двойник или дипфейк.

Да, у технологии есть плюсы: ИИ не устаёт, работает ночью, говорит на разных языках. Но главный вопрос остаётся открытым:
что будет с «человеческим фактором»?
исчезнут ли «люди-атмосфера», которых брали не только за навыки, но и за характер?

Похоже, к новой реальности придётся привыкать. И очень скоро фраза «расскажите немного о себе» будет адресована не живому рекрутеру, а холодному алгоритму.

Будущее поиска работы уже здесь. И оно… не слишком уютное.

С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking
С вас 25 000 евро: СГД приготовило сюрприз для участников Airbnb и Booking

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык
«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?
«Бред!» От украинцев требуют обязательного знания госязыка. Для ВНЖ?

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Читать
Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Читать

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Читать

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

Читать

«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

Читать

«Это какой-то Линдо-фетишист»: соцсети посмеялись над министром здравоохранения

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заполучил новую советницу. По имени Линда. Поскольку Линдами звали двух жен Абу Мери. в соцсетях не преминули поиронизировать по этому поводу. 

Читать

«Абсолютно обоснованно»: WhatsApp полностью заблокируют в России в этом году

WhatsApp заблокируют в РФ в 2026-м, считает депутат Андрей Свинцов, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, технологиям и связи. Он назвал эту меру "абсолютно обоснованной" на фоне предстоящих выборов.

Читать