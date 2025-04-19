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Медведь еще жив, а списки кандидатов на ссылку никуда не делись: Слайдиньш призвал смотреть правде в глаза (9)

Редакция PRESS 19 апреля, 2025 07:21

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TV24

Майор НВС, глава штаба Земессардзе Янис Слайдиньш, делясь своими размышлениями о текущей ситуации в мировой геополитике, резко раскритиковал любые иллюзии относительно мирных намерений России и её действий по достижению какого-либо мира. Он подчеркнул, что латыши, чьи родители и дедушки с бабушками пострадали в советское время, не должны питать надежд на что-то хорошее от восточного соседа.

«Они всегда топтали своих соседей», — жёстко высказался Слайдиньш в эфире передачи TV24 “Kārtības rullis”, напомнив о многовековой агрессии России и её продолжении в настоящем. Слайдиньш подчеркнул, что в России ничего не изменилось: «Сегодняшней Россией правят — это кагэбэшники, бывшие чекисты. Что изменилось в их мышлении? Абсолютно ничего».

Говоря о латвийском обществе, Слайдиньш признал, что латыши — это «подвижная нация», способная объединяться ради великих целей, если появляется сильный лидер, готовый взять на себя руководство. В качестве примера он привёл поддержку народа Украине, отметив, что такая сплочённость требует смелости.

Слайдиньш призвал смотреть правде в глаза, а не искать утешение в пустых надеждах. «Будем жить в реальности — сейчас нет ничего оптимистичного», — сказал он, предостерегая, что Россия, хоть и «облезлый, с выбитыми зубами и подбитым глазом — но этот медведь всё ещё жив и остаётся опасным, пока существует как единое целое».

Он подчеркнул, что поддержка Украины критически важна, поскольку именно она является главным барьером на пути российской экспансии. Слайдиньш напомнил, что мышление России остаётся имперским, всегда было направлено на захват и унижение, и «списки кандидатов на ссылку — никуда не делись».

Он отверг любые попытки успокоить общество благостными словами: «Я не пастор, чтобы кого-то утешать». В словах Слайдиньша звучала твёрдая убеждённость в том, что пока Россия остаётся соседом, Латвия должна быть готова к постоянным угрозам и поддерживать тех, кто сражается с агрессором, — нужно быть реалистами.

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Комментарии (9) 253 реакций
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