«Льют воду на мельницу Путина»: Хелманис собирается обратиться в суд (1)

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 17:20

Важно 1 комментариев

LETA

Председатель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис опубликовал на своей странице в Facebook жёсткое заявление, обвинив владельца SIA «Ogres Ziņas» Мариса Рожанса в распространении ложной информации и нанесении ущерба репутации в вопросе помощи Украине.

Хелманис заявил, что Рожанс перешёл границы допустимого, пытаясь дискредитировать его работу, спекулируя на страданиях украинцев. По его словам, с начала войны украинским военным было передано около 250 автомобилей. Он признаёт, что имел место один отдельный случай, когда военнослужащие продали автомобиль, что запрещено законом, однако этот инцидент был расследован, виновный наказан, а Рожанс преподносит его как «схему».

Хелманис подчёркивает, что публикации Рожанса наносят вред Украине и Латвии, способствуют объединению пророссийских сил и «льют воду на мельницу Путина». Он намерен обратиться с заявлением в Государственную полицию и, при необходимости, в суд; аналогичные действия планируют и украинские партнёры.

Мэр призывает жителей быть внимательными к тем, кто повторяет нарративы Путина, стремясь ослабить поддержку Украины и дискредитировать патриотов. Хелманис заверяет, что продолжит помогать Украине и бороться с ложью, поскольку защита государства и помощь Украине неразделимы.

В свою очередь Facebook-аккаунт «Ogres Ziņas» сообщает, что основатель фонда и заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш прокомментировал ситуацию с автомобилем, который якобы был выставлен на продажу.

«Этот автомобиль действительно поступил в наш благотворительный фонд DobroDIYA от наших латвийских партнёров — от Эгилса Хелманиса. Это обычная процедура: все автомобили, которые отправляются в воинские подразделения, сначала поступают в фонд. Так проще оформить документы, чем делать это через бригады на фронте. Один из автомобилей, принадлежавших Э. Хелманису, был доставлен в фонд DobroDIYA и передан семье Паршуковых. Это директор лыжной базы, сын которого является военнослужащим. Пока автомобиль готовили к передаче его сыну — что является нормальной практикой, включая ремонт и доработку, — мы передали его отцу. Это подтверждается актом передачи права пользования», — рассказал Блауш.

По его словам, ему позвонил сам Виталий Паршуков:
«Он сказал: “Это произошло. Я поехал в автосервис к другу, чтобы отремонтировать свою машину, но приехала полиция и забрала его и автомобиль”. Когда я спросил, как это могло случиться, он ответил, что человек, чью машину он ремонтировал, выставил её на продажу. Ни я, ни руководство фонда об этом не знали и разрешения не давали», — сообщил Блауш.

Издание также связалось с Виталием Паршуковым для комментария. Он подтвердил, что действительно получил автомобиль и занимается его ремонтом. Комментируя информацию об автосервисе и объявлении о продаже машины, он заявил:
«Я не знаю, в каком сервисе это было. Я ремонтировал автомобиль и всё остальное — там многое нужно было заменить. Запчасти покупались то в одном месте, то в другом — люди помогали. А кто и что там написал, что это было размещено объявление о продаже, я не знаю», — сказал В. Паршуков.

