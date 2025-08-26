Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Люди покупают самое дешёвое, а требования к производителям всё растут: изнанка образования цен

Последний год в сфере розничной торговли продуктами питания был непростым, сообщил агентству LETA исполнительный директор Ассоциации латвийских продовольственных торговцев Норис Крузитис.

Он отметил, что, хотя темпы инфляции снизились, цены на продукты питания продолжают демонстрировать тенденцию к росту. На это влияют как повышение цен на сырье, так и сложные погодные условия и другие объективные факторы.

Крузитис указал, что покупатели в Латвии очень чувствительны к изменениям цен и часто выбирают предложения с наиболее низкой стоимостью, поэтому в этом году сохраняется явная ориентация на самые дешёвые товары и акции.

В то же время латвийский рынок относительно небольшой, а покупательная способность ниже, чем во многих странах Западной Европы, поэтому вход новых розничных торговцев на рынок ограничен. Однако конкуренция между существующими торговцами очень высока, отметил Крузитис.

Он подчеркнул, что конкуренцию определяет присутствие трёх крупнейших торговцев балтийского уровня и нескольких местных сетей. Эта конкуренция проявляется в повседневной жизни — в агрессивных ценовых предложениях и регулярных акциях.

В этом году на отрасль дополнительно повлияла инициатива «Корзина низких цен», разработанная в сотрудничестве с Министерством экономики. В рамках этой инициативы торговцы, производители и поставщики договорились о максимально низких ценах на определённую корзину базовых продуктов. Крузитис отметил, что это помогает обществу в условиях, когда последствия инфляции всё ещё ощущаются, а также обостряет конкуренцию между игроками отрасли.

Он также подчеркнул, что отрасль продолжает развиваться. Большое внимание уделяется улучшению инфраструктуры и качества обслуживания клиентов. Кассы самообслуживания стали стандартом, а цифровые решения, такие как искусственный интеллект, всё активнее внедряются для управления остатками товара, проверки сроков годности, оптимизации поставок и заказов.

«Вызывает беспокойство тот факт, что на отрасль накладываются всё новые требования и принимаются новые регулирования, что для предпринимателей означает увеличение административной нагрузки и расходов», — сказал Крузитис.

Он отметил, что в то время как покупатели и правительство ожидают максимально низких цен, торговцам приходится тратить время и деньги на соответствие новым требованиям. Например, участники отрасли поддерживают экологически ответственное хозяйствование, но сталкиваются с рядом вызовов при внедрении зелёного курса: требования по сокращению пищевых отходов, отслеживаемости продукции от производства до полки магазина, уменьшению упаковки и использованию экологически безопасных материалов становятся всё строже, что требует дополнительных инвестиций и новых инноваций со стороны отрасли.

Ассоциация латвийских продовольственных торговцев была создана с целью содействия развитию розничной торговли продуктами питания, решая вопросы, значимые именно для продовольственных ритейлеров. Ассоциация основана в 2010 году, и в неё входят компании розничной торговли продуктами питания «Narvesen», «Rimi», «Aibe» и «Top!».

