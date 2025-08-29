Lufthansa стала акционером airBaltic: подробности

Уставный капитал airBaltic увеличился на 16,64 млн евро — до 41 819 525 евро. Изменения уставного капитала компании были зарегистрированы в Регистре предприятий в четверг, 28 августа.

В соответствии с правилами увеличения уставного капитала airBaltic, уставный капитал авиакомпании был увеличен за счет выпуска двух новых категорий обязательно конвертируемых акций.

Из них одна обязательная конвертируемая акция выделена стратегическому инвестору airBaltic — Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, что обеспечивает выполнение обязательств компании и ее крупнейшего акционера — Латвийского государства, вытекающих из договора о подписании инвестиций, заключенного 29 января 2025 года. В свою очередь, вторая обязательная конвертируемая акция выделена Латвийскому государству в соответствии с договором о подписании инвестиций от 20 августа 2025 года.

Номинальная стоимость каждой акции новой эмиссии составляет 8,32 млн евро, а цена продажи каждой акции новой эмиссии — 14 млн евро.

Таким образом, в настоящее время акционерный капитал airBaltic состоит из 251 795 252 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 евро за акцию, а также двух обязательно конвертируемых акций номинальной стоимостью 8,32 млн евро за акцию.

Целью увеличения уставного капитала является предоставление airBaltic дополнительного финансирования и поддержка ее планов роста.

Независимо от номинальной стоимости акции каждая обязательно конвертируемая акция дает ее владельцу 31 474 410 голосов на общем собрании акционеров, а также право на получение дивидендов, преимущественное право приобретения вновь выпускаемых акций в случае увеличения уставного капитала и преимущественное право приобретения конвертируемых облигаций в случае выпуска конвертируемых облигаций, как если бы конвертируемая акция представляла 31 474 410 акций.

Аналогичным образом, каждая акция, подлежащая обязательной конвертации, дает ее владельцу право на получение ликвидационной квоты и предоставляет ряд прав, как если бы владельцу этой акции принадлежало 10% голосующего капитала и представляло 10% уставного капитала общества, включая право требовать проведения специальной аудиторской проверки, право предъявлять иск к учредителям, членам совета или правления или аудитору, право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, право требовать, чтобы орган, созывающий общее собрание акционеров, включил дополнительные вопросы в повестку дня собрания, право представлять проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, право выдвигать кандидата для избрания в совет, право требовать отсрочки утверждения годового отчета, если акционер оспаривает правильность отдельных пунктов годового отчета, и право требовать, чтобы совет проверил деятельность правления.

Если в течение 36 месяцев с даты выпуска обязательных конвертируемых акций уставный капитал авиакомпании или количество акций авиакомпании изменятся, количество голосов и акций, представленных обязательными конвертируемыми акциями, будет скорректировано таким образом, чтобы каждая такая акция всегда представляла 10% голосов и акций компании, находящихся в обращении на тот момент, гласят положения об увеличении уставного капитала.

Как уже сообщалось, в 2024 году airBaltic Group работала с проверенными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 747,572 млн евро.

В первой половине этого года убытки airBaltic сократились в несколько раз — до 1,729 млн евро, однако оборот концерна вырос на 3% и составил 349,648 млн евро.

До сих пор латвийскому государству принадлежало 97,97% акций airBaltic, тогда как компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей финансовому инвестору и датскому бизнесмену Ларсу Тоусену, принадлежало 2,03% акций.

Федеральное антимонопольное ведомство Германии, отвечающее за надзор за конкуренцией, 30 июня 2025 года разрешило Lufthansa приобрести 10% акций airBaltic.

Ожидается, что после первичного публичного размещения акций airBaltic (IPO) размер доли Lufthansa Group будет определяться потенциальной рыночной ценой IPO. Сделка также предусматривает, что Lufthansa Group будет владеть не менее 5% капитала airBaltic после потенциального IPO.

Аналогичным образом, 30 августа 2024 года правительство Латвии согласилось с тем, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одна акция в капитале компании после IPO airBaltic.