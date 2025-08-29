Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 29. Августа Завтра: Aiga, Armins, Vismants
Доступность

Lufthansa стала акционером airBaltic: подробности

© LETA 29 августа, 2025 11:13

Важно 0 комментариев

Немецкая национальная авиакомпания Lufthansa стала акционером латвийской национальной авиакомпании airBaltic, сообщает Firmas.lv.

Уставный капитал airBaltic увеличился на 16,64 млн евро — до 41 819 525 евро. Изменения уставного капитала компании были зарегистрированы в Регистре предприятий в четверг, 28 августа.

В соответствии с правилами увеличения уставного капитала airBaltic, уставный капитал авиакомпании был увеличен за счет выпуска двух новых категорий обязательно конвертируемых акций.

Из них одна обязательная конвертируемая акция выделена стратегическому инвестору airBaltic — Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, что обеспечивает выполнение обязательств компании и ее крупнейшего акционера — Латвийского государства, вытекающих из договора о подписании инвестиций, заключенного 29 января 2025 года. В свою очередь, вторая обязательная конвертируемая акция выделена Латвийскому государству в соответствии с договором о подписании инвестиций от 20 августа 2025 года.

Номинальная стоимость каждой акции новой эмиссии составляет 8,32 млн евро, а цена продажи каждой акции новой эмиссии — 14 млн евро.

Таким образом, в настоящее время акционерный капитал airBaltic состоит из 251 795 252 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 евро за акцию, а также двух обязательно конвертируемых акций номинальной стоимостью 8,32 млн евро за акцию.

Целью увеличения уставного капитала является предоставление airBaltic дополнительного финансирования и поддержка ее планов роста.

Независимо от номинальной стоимости акции каждая обязательно конвертируемая акция дает ее владельцу 31 474 410 голосов на общем собрании акционеров, а также право на получение дивидендов, преимущественное право приобретения вновь выпускаемых акций в случае увеличения уставного капитала и преимущественное право приобретения конвертируемых облигаций в случае выпуска конвертируемых облигаций, как если бы конвертируемая акция представляла 31 474 410 акций.

Аналогичным образом, каждая акция, подлежащая обязательной конвертации, дает ее владельцу право на получение ликвидационной квоты и предоставляет ряд прав, как если бы владельцу этой акции принадлежало 10% голосующего капитала и представляло 10% уставного капитала общества, включая право требовать проведения специальной аудиторской проверки, право предъявлять иск к учредителям, членам совета или правления или аудитору, право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, право требовать, чтобы орган, созывающий общее собрание акционеров, включил дополнительные вопросы в повестку дня собрания, право представлять проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, право выдвигать кандидата для избрания в совет, право требовать отсрочки утверждения годового отчета, если акционер оспаривает правильность отдельных пунктов годового отчета, и право требовать, чтобы совет проверил деятельность правления.

Если в течение 36 месяцев с даты выпуска обязательных конвертируемых акций уставный капитал авиакомпании или количество акций авиакомпании изменятся, количество голосов и акций, представленных обязательными конвертируемыми акциями, будет скорректировано таким образом, чтобы каждая такая акция всегда представляла 10% голосов и акций компании, находящихся в обращении на тот момент, гласят положения об увеличении уставного капитала.

Как уже сообщалось, в 2024 году airBaltic Group работала с проверенными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, однако оборот Группы увеличился на 11,9% по сравнению с 2023 годом, достигнув 747,572 млн евро.

В первой половине этого года убытки airBaltic сократились в несколько раз — до 1,729 млн евро, однако оборот концерна вырос на 3% и составил 349,648 млн евро.

До сих пор латвийскому государству принадлежало 97,97% акций airBaltic, тогда как компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей финансовому инвестору и датскому бизнесмену Ларсу Тоусену, принадлежало 2,03% акций.

Федеральное антимонопольное ведомство Германии, отвечающее за надзор за конкуренцией, 30 июня 2025 года разрешило Lufthansa приобрести 10% акций airBaltic.

Ожидается, что после первичного публичного размещения акций airBaltic (IPO) размер доли Lufthansa Group будет определяться потенциальной рыночной ценой IPO. Сделка также предусматривает, что Lufthansa Group будет владеть не менее 5% капитала airBaltic после потенциального IPO.

Аналогичным образом, 30 августа 2024 года правительство Латвии согласилось с тем, что государство должно сохранить не менее 25% плюс одна акция в капитале компании после IPO airBaltic.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 12:50 29.08.2025
В Латвии станет меньше рапса
Bitnews.lv 4 минуты назад
Латвия: визиты к врачам подорожают
Sfera.lv 45 минут назад
Вместо запрещённых телеканалов латвийцы выбирают интернет
Bitnews.lv 1 час назад
В Польше разбился истребитель F-16, пилот погиб
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: у кого есть привилегии на оплату медицинских услуг
Sfera.lv 3 часа назад
Финляндия: без Калашникова, но как бы и не совсем…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: контролёры недовольны интернет-торговлей
Sfera.lv 18 часов назад
Рига: плата за теплоэнергию вырастет…
Sfera.lv 21 час назад

Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла

Новости Латвии 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Читать
Загрузка

Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений

Важно 12:12

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Читать

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня

ЧП и криминал 12:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Читать

Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

Читать

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Читать

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

Читать

Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила

Новости Латвии 11:34

Новости Латвии 0 комментариев

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать