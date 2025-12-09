Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Литва объявила режим ЧС из-за метеозондов из Белоруссии

9 декабря, 2025 12:58

Мир 0 комментариев

Facebook/Valsts robežsardze

В связи с продолжающимися массовыми прилетами воздушных шаров с контрабандой из Беларуси Литва объявила режим чрезвычайной ситуации. На заседании правительства в Вильнюсе во вторник, 9 декабря, было решено распространить действие постановления на территорию всей страны.

Специальные правила в рамках режима ЧС позволят властям более оперативно и эффективно реагировать на нарушения воздушного пространства и сбои в воздушном движении, вызванные метеозондами. В числе прочего тем самым расширяются полномочия армии государства, входящего в ЕС и НАТО. В частности, военных будут привлекать к проверкам документов и автомобильного транспорта, они будут ограничивать доступ на определенные территории, пишет Delfi .

Риски для национальной безопасности и гражданской авиации

Решение обосновывается шаг рисками для национальной безопасности и гражданской авиации, заявили власти Литвы. По словам премьер-министра Литвы Инги Ругинене, режим ЧС не создаст никаких проблем для населения.

"В борьбе с гибридной атакой из Беларуси мы вынуждены принять самые строгие меры и защитить наиболее пострадавшие районы. Все задействованные учреждения объединяют свои ресурсы для предотвращения угрозы от контрабандных воздушных шаров", - заявила она.

Вторжения метеозондов в Литву

О планах объявить режим ЧС в Литве из-за продолжающегося наплыва метеозондов из Беларуси стало известно на прошлой неделе. По данным литовской Службы охраны государственной границы, с начала 2025 года в стране были зафиксированы сотни случаев попадания в воздушное пространство страны из Беларуси воздушных шаров, так называемых метеозондов, которые контрабандисты используют для переправки через границу сигарет.

Осенью метеозонды стали подлетать непосредственно к международным аэропортам Вильнюса и Каунаса, из-за чего они неоднократно вводили ограничения на полеты. На фоне данных атак власти Литвы в конце октября временно закрыли наземную границу с Беларусью. Власти Беларуси после этого закрыли выезд грузовиков с литовскими номерами в Европу. В ноябре граница вновь была открыта.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в начале декабря заявила о подготовке новых санкций в отношении Беларуси в ответ на осуществляемые ей гибридные атаки против Литвы. Она назвала вторжения воздушных шаров из Беларуси "совершенно неприемлемыми" и выразила "полную солидарность" с Литвой.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

0 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

0 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

0 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

0 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

0 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

0 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

