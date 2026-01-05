«Лидл» объявил о 30 вакансиях в центре Риги: какая зарплата?

Почасовая ставка заработной платы для сотрудников магазина установлена ​​на уровне 6,75 евро, но валовая месячная зарплата будет варьироваться от 1080 до 1430 евро. Заработная плата пересматривается ежегодно, сообщает компания.

Открытие нового магазина запланировано на этот год. Точная дата открытия по адресу улица Лачплеша, 76, будет объявлена ​​после завершения строительных работ.

Новое здание магазина будет двухэтажным. На участке улицы Лачплеша будет построена новая велосипедная дорожка, создан регулируемый пешеходный переход через улицу Лачплеша, а также будет улучшена существующая инфраструктура, обеспечивающая въезд на территорию как с улицы Сатекле, так и с улицы Лачплеша.

В общей сложности клиентам будет доступно 120 парковочных мест в этом районе.