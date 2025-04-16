Легендарная группа SPACE: исторический концерт и космическое шоу в Риге

Звуки вселенной

В современной музыкальной истории есть имена, которые не просто стали легендарными. Их немного, но эти первопроходы, ставшие родоначальниками принципиально новых музыкальных направлений. Группа SPACE и Дидье Маруани признанные пионеры космической диско-музыки. Их хиты и творчество заложили глубокий фундамент, на котором выросло мощное дерево современной электронной музыки.

Созданная в 1977 году группа SPACE совершила музыкальную революцию: с помощью синтезаторов, ритмичной структуры и фантастической визуальной эстетики они создали собственную вселенную звука. Их музыка — это крайне мелодичная смесь науки, космоса, футуризма, которая в одно мгновенье покорила весь мир!

Уроженец Монако — Дидье Маруани — вспоминает, что «ноты и буквы он научился читать одновременно». В 5 лет он уже уверенно давил клавиши рояля, а в 10 — начал сочинять собственные песни. Затем Дидье переехал в Париж, где закончил консерваторию. Однако он выбрал не классическую музыку, а начал писать песни для популярных поп-исполнителей. Но все в его жизни изменилось после знакомства с синтезатором, который в начале 1970-х был экзотическим инструментом.

Группа, опередившая свое время

Сама история SPACE началась с одной неудавшейся телепередачи. В первой половине 70-х годов знакомый Дидье Маруани предложил ему написать мелодию для научно-популярного шоу под названием Magic Fly. Передача так и не вышла в эфир, но мелодия осталась. И именно она — с одноименным названием — спустя несколько лет стала первым хитом группы и визитной карточкой целой эпохи.

Вдохновленный успехом композиции, Маруани создает группу и называет ее SPACE — "Космос". Как вспоминает Дидье Маруани, «учитывая слова людей, постоянно говоривших мне, что мелодия напоминает звуки, исходящие из космоса, я в качестве названия и выбрал Space»

Маэстро решает полностью отразить концепцию и название группы в образе: появляется в костюме астронавта, скрывая свою личность под псевдонимом "Ecama". Помимо мистификации это решение было вызвано тем, чтобы избежать юридических последствий из-за старого контракта с одной из звукозаписывающих компаний. Так начинается загадочная и яркая история проекта, которая мгновенно захватывает внимание слушателей во всем мире!

В сентябре 1977 года SPACE выпускает свой первый альбом — Magic Fly. Его ждет оглушительный успех: альбом занимает первые строчки чартов более чем в 15 странах, включая Францию, Германию, Великобританию и даже США. Заглавный трек становится хитом, звучащим везде — от радио до танцполов.

Интересный факт: все партии инструментов для альбома Маруани записал самостоятельно, в одиночку, экспериментируя с синтезаторами, которые тогда были еще в новинку даже для профессиональных музыкантов.

В 1978 году выходит второй альбом — Deliverance, с участием легендарного барабанщика Рэя Купера (работавшего с Элтоном Джоном) – и снова вершины мировых хитпарадов! Затем на свет появляется диск Just Blue, который также произвел настоящий фурор. После этого группа отправляется в масштабное мировое турне, собирая полные стадионы поклонников. Особую любовь и признание SPACE получили в странах Восточной Европы и СССР. В 1987 году они становятся первой западной группой, получившей разрешение на гастроли по Советскому Союзу.

Концерт-путешествие в космос!

Критики до сих пор спорят о феномене SPACE. Однако сам Дидье Маруани, несмотря на страсть к технологиям и синтезаторной магии, всегда подчеркивал, что в центре его творчества — мелодия: «Я использую много синтезаторов, но мелодия — это для меня главное. Как только она готова, я начинаю работать над звуками, структурой, аранжировкой. Мелодия — это алмаз, и ты начинаешь заниматься его огранкой».

Именно это сочетание технологий и человеческого, душевного подхода к музыке стало секретом успеха группы. Их композиции одновременно холодны, как космос, и теплы, как воспоминания о юности.

В 1987 году Маэстро выпускает альбом «Space Opera», а под лейблом Didier Marouani & SpAce студийные альбомы «Symphonic Space Dream» (2002) и «From Earth To Mars» (2011), которые были восторженно встречены критикой и поклонниками.

Дидье Маруани и группа SPACE очень внимательно относятся к своему концертному графику, поэтому решение дать первый и единственный концерт в Латвии можно смело считать историческим!

На сцене Межапарка SPACE исполнит свои самые знаковые композиции — от Magic Fly до Just Blue и Save Your Love. Концерт будет сопровождаться уникальным лазерным шоу, специально разработанным для этого тура. По задумке режиссеров это будет не просто концерт, а настоящее путешествие во времени и пространстве. Не упустите шанс стать частью музыкальной легенды, услышать музыку, покорившую Планету и оставшуюся в вечности. SPACE — это не просто группа. Это музыка Космоса!

Билеты доступны в bilesuserviss.lv