Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Легендарная группа SPACE: исторический концерт и космическое шоу в Риге

Редакция PRESS 16 апреля, 2025 12:26

Для настроения 0 комментариев

29 августа 2025 года на Большой эстраде Межапарка в Риге состоится по-настоящему историческое событие — первый и единственный концерт в Латвии культовой французской группы SPACE и ее основателя композитора Дидье Маруани. Легендарные хиты прозвучат в сопровождении уникального лазерного шоу, которое музыканты специально привозят из Франции. Помимо этого организаторы пока держат в тайне сюрприз, который обещает стать настоящей сенсацией!

Звуки вселенной

В современной музыкальной истории есть имена, которые не просто стали легендарными. Их немного, но эти первопроходы, ставшие родоначальниками принципиально новых музыкальных направлений. Группа SPACE и Дидье Маруани признанные пионеры  космической диско-музыки. Их хиты и творчество заложили глубокий фундамент, на котором выросло мощное дерево современной электронной музыки.

Созданная в 1977 году группа SPACE совершила музыкальную революцию: с помощью синтезаторов, ритмичной структуры и фантастической визуальной эстетики они создали собственную вселенную звука. Их музыка — это крайне мелодичная смесь науки, космоса, футуризма, которая в одно мгновенье покорила весь мир! 

Уроженец Монако — Дидье Маруани — вспоминает, что «ноты и буквы  он научился читать одновременно». В 5 лет он уже уверенно давил клавиши рояля, а в 10 — начал сочинять собственные песни. Затем Дидье переехал в Париж, где закончил консерваторию. Однако он выбрал не классическую музыку, а начал писать песни для популярных поп-исполнителей. Но все в его жизни изменилось после знакомства с синтезатором, который в начале 1970-х был экзотическим инструментом. 

Группа, опередившая свое время

Сама история SPACE началась с одной неудавшейся телепередачи. В первой половине 70-х годов знакомый Дидье Маруани предложил ему написать мелодию для научно-популярного шоу под названием Magic Fly. Передача так и не вышла в эфир, но мелодия осталась. И именно она — с одноименным названием — спустя несколько лет стала первым хитом группы и визитной карточкой целой эпохи.

Вдохновленный успехом композиции, Маруани создает группу и называет ее SPACE — "Космос".  Как вспоминает Дидье Маруани, «учитывая слова людей, постоянно говоривших мне, что мелодия напоминает звуки, исходящие из космоса, я в качестве названия и выбрал Space» 

Маэстро решает полностью отразить концепцию  и название группы в образе: появляется в костюме астронавта, скрывая свою личность под псевдонимом "Ecama". Помимо мистификации это решение было вызвано тем, чтобы избежать юридических последствий из-за старого контракта с одной из звукозаписывающих компаний. Так начинается загадочная и яркая история проекта, которая мгновенно захватывает внимание слушателей во всем мире!

В сентябре 1977 года SPACE выпускает свой первый альбом — Magic Fly. Его ждет оглушительный успех: альбом занимает первые строчки чартов более чем в 15 странах, включая Францию, Германию, Великобританию и даже США. Заглавный трек становится хитом, звучащим везде — от радио до танцполов.

Интересный факт: все партии инструментов для альбома Маруани записал самостоятельно, в одиночку, экспериментируя с синтезаторами, которые тогда были еще в новинку даже для профессиональных музыкантов.

В 1978 году выходит второй альбом — Deliverance, с участием легендарного барабанщика Рэя Купера (работавшего с Элтоном Джоном) – и снова вершины мировых хитпарадов! Затем на свет появляется диск Just Blue, который также произвел настоящий фурор. После этого группа отправляется в масштабное мировое турне, собирая полные стадионы поклонников. Особую любовь и признание SPACE получили в странах Восточной Европы и СССР. В 1987 году они становятся первой западной группой, получившей разрешение на гастроли по Советскому Союзу.

Концерт-путешествие в космос!

Критики до сих пор спорят о феномене  SPACE. Однако  сам Дидье Маруани, несмотря на страсть к технологиям и синтезаторной магии, всегда подчеркивал, что в центре его творчества — мелодия: «Я использую много синтезаторов, но мелодия — это для меня главное. Как только она готова, я начинаю работать над звуками, структурой, аранжировкой. Мелодия — это алмаз, и ты начинаешь заниматься его огранкой».

Именно это сочетание технологий и человеческого, душевного подхода к музыке стало секретом успеха группы. Их композиции одновременно холодны, как космос, и теплы, как воспоминания о юности.

В 1987 году Маэстро выпускает альбом «Space Opera», а под лейблом Didier Marouani & SpAce  студийные альбомы «Symphonic Space Dream» (2002) и «From Earth To Mars» (2011), которые были восторженно встречены критикой и поклонниками.

Дидье Маруани и группа SPACE очень внимательно относятся к своему концертному графику, поэтому решение дать первый и единственный концерт в Латвии можно смело считать историческим!

На сцене Межапарка SPACE исполнит свои самые знаковые композиции — от Magic Fly до Just Blue и Save Your Love. Концерт будет сопровождаться уникальным лазерным шоу, специально разработанным для этого тура.  По задумке режиссеров это будет не просто концерт, а настоящее путешествие во времени и пространстве. Не упустите шанс стать частью музыкальной легенды, услышать музыку, покорившую Планету и оставшуюся в вечности. SPACE — это не просто группа. Это музыка Космоса!

Билеты доступны в bilesuserviss.lv

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать