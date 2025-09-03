Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латыши могут потерять статус государствообразующей нации де-факто — Робертс Зиле (2)

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 19:20

Латышские СМИ 2 комментариев

LETA

«850 миллионов евро собрать будет непросто, если не тронуть социальные дела», — затак прокомментировал вице-президент Европарламента, евродепутат от Национального объединения Роберт Зиле, рассуждая  в интервью для nra.lv о бюджете следующего года.

По его словам, правительству в предвыборный период сложно повышать налоги, но и резать расходы оно не хочет. «150 миллионов евро вроде бы думают сэкономить, работодатели требуют гораздо больше — 850 миллионов. Государственный долг растёт, проценты растут, и это уже не ковидные времена, когда государство могло очень дёшево занимать деньги на четыре–пять лет. Тогда деньги можно было раздавать направо и налево. Но “Новое Единство” продолжает тот же подход и сейчас, даже ещё более выраженно, чем тогда».

Зиле напоминает, что расходы придётся сокращать и самим политикам: «Иначе общество этого не поймёт». Он сравнил нынешнюю ситуацию с кризисом 2009–2010 годов: «Тогда правительство проявило солидарность с обществом и урезало расходы и в правительстве, и в госадминистрации. Поэтому Домбровскис до сих пор имеет стабильную поддержку. Но сейчас мы вряд ли можем претендовать на повторение».

Жёсткая критика прозвучала и в адрес партнёра по коалиции. «“Новое Единство” — члены Европейской народной партии. Нравится нам это или нет, именно Кариньш добился победы НЕ. Но после скандала с самолётами он был выброшен из всех возможных структур, а НЕ всё ещё живёт за счёт его популярности. Все стараются от него отмежеваться и отмыться, в то же время пользуются властью на основе его лавров».

Отдельный удар Зиле наносит по проекту Rail Baltica: «Знаменитая трасса, в которую вложены миллионы миллионов, так и останется на полпути — как полумост-памятник “прогрессивным” и их спутникам». При этом он признаёт, что работы по строительству у рижского аэропорта идут быстро, и деньги уже законтрактованы: «Эти полученные деньги нужно инвестировать, иначе их придётся вернуть». Но Еврокомиссия недовольна: «Вы уже просили деньги на один полумост, теперь просите на другой. Но вы ничего не делаете с основными путями!»

Не обошлось и без «бытовых тем». На слухи о запрете газовых плит Зиле отвечает: «Впервые слышу. Газ во многих странах Европы важен для тех, кто на нём готовит еду. Я даже не могу представить, как в Италии можно было бы запретить газовые плиты». В то же время он указывает: «Да, иногда Европа со своими регламентами и директивами находится на грани абсурда. Но газ всегда будет иметь значение в энергетике. В Латвии мы производим электричество на двух ТЭЦ. Тогда их тоже закроем и останемся без электричества?»

Есть у политика и оптимистичный штрих — дроны: «Разве не красиво, если Латвия станет великой страной по их производству? Пока мы почти во всём плетёмся в хвосте, хотя бы в дронах могли бы блеснуть». Зиле напоминает, что страна уже подала заявку в программу SAFE ЕС: «В классической военной индустрии: танки и самолёты. Здесь преуспевают лишь Франция, Германия, Испания и Италия. Но в современных видах вооружений у нас есть шанс сыграть свою роль».

И отдельно представитель НО коснулся проблем демографии: «Ситуация плохая. К нам приходят мигранты с другими языками и культурами, и часть из них работает, вносит вклад. Но крайне важно, чтобы латышей было достаточно для поддержания своей культуры, языка, искусства, литературы. Статус государствообразующей нации мы можем потерять не де-юре, а де-факто».

