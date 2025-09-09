Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия пытается вернуть 100 млн, срезанных Трампом в целях экономии

© LETA 9 сентября, 2025 09:25

Мир 0 комментариев

Денег нет, но вы держитесь, словно говорит своим жестом американский президент.

Латвия уже заранее предусмотрела риски, связанные с возможным отказом США в целях экономии от ряда проектов, поэтому Министерство иностранных дел (МИД) активно сотрудничает с Конгрессом США, чтобы добиться его поддержки для сохранения оборонного финансирования для Латвии, заявила в понедельник на пресс-конференции после заседания коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня.

По словам премьера, переговоры и политические дискуссии проводятся на уровне Конгресса.

Парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере отметила, что США в настоящее время пересматривают свое оборонное финансирование для европейских стран, включая страны Балтии. "Не исключено, что в будущем оно будет сокращено, поэтому мы ведем активные переговоры с Конгрессом США и Пентагоном", - сказала она.

Гатере сообщила, что поддержка США для Латвии составляет до 100 млн долларов в год. "Наш курс - увеличивать собственное финансирование обороны, вкладывать больше и самостоятельно заботиться о своей защите - оказался правильным, и мы должны его продолжать", - подчеркнула представитель Минобороны, отметив, что стратегическое партнерство Латвии с США в сфере обороны продолжается.

Как сообщалось, в рамках Балтийской инициативы безопасности Конгресс США ежегодно выделяет финансирование для укрепления обороноспособности Эстонии, Латвии и Литвы. В 2024 году Латвия получила в рамках этой программы поддержку на общую сумму 80 млн долларов, а в 2025-2027 гг. для всех стран Балтии предусмотрена поддержка в размере 231,57 млн долларов.

Ранее США объявили о планах сокращения программ помощи европейским странам, граничащим с Россией. Основными получателями этого финансирования являются Эстония, Латвия и Литва.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать