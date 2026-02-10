Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 10. Февраля Завтра: Paula, Pauline
Доступность

Руководство ЕС ищет способ избавиться от принципа единогласия при принятии решений

Редакция PRESS 10 февраля, 2026 09:03

Мир 0 комментариев

Председатель Еврокомиссии считает, что блок должен рассмотреть возможность сотрудничества небольших групп стран, если не удастся достичь единодушия в продвижении экономической повестки дня. Марио Драги призвал к "прагматичному федерализму" в преддверии внеочередного саммита ЕС.

Урсула фон дер Ляйен в преддверии внеочередного саммита, посвященного проблемам европейской экономики, оказавшейся "в тисках" между США и Китаем, предложила странам-членам блока, готовым работать над экономическими вопросами, объединяться в группы, если не удастся прийти к единому мнению.

Глава Еврокомиссии заявила, что цель по-прежнему состоит в том, чтобы продвинуть "амбициозную" экономическую повестку дня, согласованную всеми 27 государствами ЕС, но если это невозможно из-за политических разногласий, страны блока могут создавать небольшие коалиции.

Ее комментарии прозвучали после того, как Марио Драги, один из самых влиятельных голосов в европейских дебатах, призвал ЕС работать как настоящий союз, порекомендовав европейским лидерам принять "прагматичный" федералистский подход к общим проектам - от энергетики до безопасности.

"Наша цель должна заключаться в достижении согласия между всеми 27 государствами ЕС", - написала фон дер Ляйен в письме, адресованном лидерам в понедельник.

 "Однако там, где отсутствие прогресса или амбиций рискует подорвать конкурентоспособность или возможности Европы действовать, мы не должны уклоняться от использования инструментов, предусмотренных договорами в рамках усиленного сотрудничества", - полагает глава Еврокомиссии.

Принцип расширенного сотрудничества позволяет странам-участницам, при условии, что минимум девять стран придут к согласию, углублять интеграцию без участия остальных членов ЕС.

Заявление фон дер Ляйен представляет собой весьма значительный отход от принципа консенсуса, которым руководствуются институты ЕС, и открывает дверь в двухскоростную Европу.

В четверг европейские лидеры соберутся на неформальное выездное заседание в замке Алден Бизен. В числе его участников будут Марио Драги и бывший премьер-министр Италии Энрико Летта.

В преддверии встречи президент Европейского совета Антониу Кошта заявил Euronews, что выездное заседание поможет сосредоточить внимание на реализации докладов, которые подготовили Драги и Летта. Они были опубликованы в 2024 году, и дают "четкие политические ориентиры" для лидеров.

 
В преддверии саммита группа из 10 стран проведет встречу по приглашению Германии, Италии и Бельгии, чтобы выработать общую линию. По словам одного из дипломатов, в ней примет участие и Франция.

В своем письме фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена ускорить реализацию программы упрощения процедур, но призывает коллег-законодателей в Европарламенте быть конструктивными.

Она также написала, что исполнительная власть запустит новую инициативу по отказу от "голд-плейтинга", или избыточного регулирования, когда государства блока лишь добавляют бюрократических сложностей к уже существующим директивам ЕС.

Европейские компании давно критикуют эту практику, утверждая, что она увеличивает расходы и создает путаницу в регулировании для предприятий, работающих в Европе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»
Важно

Русский сохранится в LSM только до 2029 года: «Мы не может сказать «этот язык запрещен», скажем по другому»

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)
Важно

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой?
Эксклюзив

Грандиозные счета за отопление: кому ждать помощи с оплатой? (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Китай мобилизует бактерии на борьбу с пустынями: песок начнут склеивать живые организмы

Наука 10:18

Наука 0 комментариев

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Пока одни страны высаживают деревья и строят защитные барьеры, Китай решил бороться с пустынями почти фантастическим способом - с помощью бактерий.

Читать
Загрузка

Отошёл на 400 м от берега: подросток провалился под лёд в море

Важно 10:12

Важно 0 комментариев

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В понедельник вечером в Лиепае был спасен подросток, провалившийся под лед и упавший в море, сообщила LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать

Российская символика запрещена, а советская?.. Глава ФИДЕ Дворкович устроил скандал на Олимпиаде

Выбор редакции 10:07

Выбор редакции 0 комментариев

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Петер Гейне Нильсен, датский гроссмейстер и тренер звезды шахмат Магнуса Карлсена, опубликовал фото главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича в куртке с надписью СССР и лимпийским мишкой обр. 1980 года. Назревает нешуточный скандал. 

Читать

Напиваться больше не модно. Почему падает потребление алкоголя?

Новости Латвии 09:56

Новости Латвии 0 комментариев

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом "Amber Latvijas balzams"", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.

Читать

Глава RNP: счета выросли на 60%, а жители остаются без воды и тепла

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

9 февраля в эфире программы TV3 «900 секунд» председатель правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш сообщил, что средние счета за отопление в Риге за декабрь выросли на 40-60%. Такой рост прогнозировался заранее, поэтому домоуправ решил пойти навстречу жителям, не применяя штрафные проценты за просрочку коммунальных платежей.

Читать

Как в кино: попытка ограбления броневика с деньгами — стрельба и взрыв (ВИДЕО)

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Попытка вооруженного ограбления бронированного фургона BTV, перевозившего наличные деньги, была сорвана ранним утром в понедельник на шоссе SS 613 в итальянском регионе Апулия, как подтвердили местные власти, после того как банда устроила засаду на автомобиль в ходе драматического инцидента, который привел к временной остановке движения на части шоссе.

Читать

Латышский в детсадах будут проверять ещё чаще: СМИ

Важно 09:44

Важно 0 комментариев

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Педагоги могут работать в образовательном учреждении, если они владеют латышским языком как минимум на уровне C1 (максимальный уровень - C2). В настоящее время Сейм рассматривает поправки к закону, согласно которым руководитель образовательного учреждения обязан проверять соответствие языковых навыков учителей этим требованиям, а также обеспечивать использование учителями государственного языка в общении с учениками и между собой.

Читать