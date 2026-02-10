Руководство ЕС ищет способ избавиться от принципа единогласия при принятии решений

Урсула фон дер Ляйен в преддверии внеочередного саммита, посвященного проблемам европейской экономики, оказавшейся "в тисках" между США и Китаем, предложила странам-членам блока, готовым работать над экономическими вопросами, объединяться в группы, если не удастся прийти к единому мнению.

Глава Еврокомиссии заявила, что цель по-прежнему состоит в том, чтобы продвинуть "амбициозную" экономическую повестку дня, согласованную всеми 27 государствами ЕС, но если это невозможно из-за политических разногласий, страны блока могут создавать небольшие коалиции.

Ее комментарии прозвучали после того, как Марио Драги, один из самых влиятельных голосов в европейских дебатах, призвал ЕС работать как настоящий союз, порекомендовав европейским лидерам принять "прагматичный" федералистский подход к общим проектам - от энергетики до безопасности.

"Наша цель должна заключаться в достижении согласия между всеми 27 государствами ЕС", - написала фон дер Ляйен в письме, адресованном лидерам в понедельник.

"Однако там, где отсутствие прогресса или амбиций рискует подорвать конкурентоспособность или возможности Европы действовать, мы не должны уклоняться от использования инструментов, предусмотренных договорами в рамках усиленного сотрудничества", - полагает глава Еврокомиссии.

Принцип расширенного сотрудничества позволяет странам-участницам, при условии, что минимум девять стран придут к согласию, углублять интеграцию без участия остальных членов ЕС.

Заявление фон дер Ляйен представляет собой весьма значительный отход от принципа консенсуса, которым руководствуются институты ЕС, и открывает дверь в двухскоростную Европу.

В четверг европейские лидеры соберутся на неформальное выездное заседание в замке Алден Бизен. В числе его участников будут Марио Драги и бывший премьер-министр Италии Энрико Летта.

В преддверии встречи президент Европейского совета Антониу Кошта заявил Euronews, что выездное заседание поможет сосредоточить внимание на реализации докладов, которые подготовили Драги и Летта. Они были опубликованы в 2024 году, и дают "четкие политические ориентиры" для лидеров.



В преддверии саммита группа из 10 стран проведет встречу по приглашению Германии, Италии и Бельгии, чтобы выработать общую линию. По словам одного из дипломатов, в ней примет участие и Франция.

В своем письме фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена ускорить реализацию программы упрощения процедур, но призывает коллег-законодателей в Европарламенте быть конструктивными.

Она также написала, что исполнительная власть запустит новую инициативу по отказу от "голд-плейтинга", или избыточного регулирования, когда государства блока лишь добавляют бюрократических сложностей к уже существующим директивам ЕС.

Европейские компании давно критикуют эту практику, утверждая, что она увеличивает расходы и создает путаницу в регулировании для предприятий, работающих в Европе.