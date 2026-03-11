Латвия использует нефтяные резервы, чтобы остановить рост цен на топливо

В заявлении отмечается, что Латвия, Эстония и Литва приветствуют решение МЭА и его государств-членов о начале добровольных коллективных действий по использованию аварийных нефтяных запасов.

Таким образом, Литва, Латвия и Эстония на следующем этапе примут национальные решения о высвобождении аварийных нефтяных запасов на рынок, определив объемы, сроки и другие необходимые параметры для максимального положительного воздействия как на рынок, так и на потребителей, а также для эффективного управления текущим ростом цен на нефть.

Министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис (ZZS), министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Суц, министр энергетики Литвы Жигимантс Вайчунс и министр экономики Латвии Виктор Валайнис (ZZS) в последние дни обсуждали совместные действия МЭА и поддерживают участие стран Балтии в этих действиях путем высвобождения запасов нефти.

Валайнис заявил на платформе «X», что Латвия вместе с другими странами Балтии готова к высвобождению запасов топлива, поэтому в четверг, 12 марта, Министерство экономики обсудит с трейдерами объем топлива, доступного на рынке. «Цель – добиться снижения розничных цен на топливо», – сказал Валайнис.

В заявлении говорится, что государства-члены МЭА предпримут скоординированные действия для поставки на рынок 400 миллионов баррелей, или приблизительно 54 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Министерства считают, что коллективные действия пошлют единый и сильный сигнал для стабилизации мирового нефтяного рынка.

Цель стран Балтии, посредством скоординированного высвобождения аварийных нефтяных резервов и превентивных мер на всех уровнях, состоит в стабилизации мировых нефтяных рынков, особенно в период рыночной неопределенности, и в снижении рисков безопасности поставок в странах, наиболее пострадавших от нарушения международных торговых путей, что особенно остро ощущается в регионе Восточной Азии.

Хотя безопасность поставок нефти в Балтийском регионе пока не пострадала напрямую, министерства явно видят более широкое экономическое воздействие, поскольку мировые энергетические рынки остаются тесно взаимосвязанными, и на ценовые сигналы немедленно реагируют все регионы.

В то же время, сохраняющиеся высокие цены на нефть продолжают вызывать беспокойство у домохозяйств, предприятий и экономик по всей Европе, включая страны Балтии. Учитывая взаимную зависимость стран Балтии от цен на нефть, министерства считают важным скоординированное вмешательство в рынок, подчеркнули в них.

Планируется, что скоординированное высвобождение аварийных запасов нефти поможет ограничить рост цен на нефть, что является главной краткосрочной целью, достижение которой требует срочного принятия всех необходимых мер.

В то же время министры энергетики стран Балтии выражают солидарность с регионами, где непосредственно затронута энергетическая безопасность и где необходимы срочные меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива. Скоординированные международные действия, такие как коллективные действия МЭА, демонстрируют важность сотрудничества и общей ответственности в преодолении сбоев на мировых энергетических рынках и ограничении роста цен на нефть как на региональном, так и на национальном уровнях, говорится в заявлении.

Страны Балтии также поддерживают рекомендацию Совета МЭА о координации использования запасов с мерами, необходимыми для восстановления транзита через Ормузский пролив, включая меры США в отношении страхования и военных конвоев.

Страны Балтии продолжают сотрудничать с международными партнерами для укрепления энергетической безопасности, повышения стабильности рынка и обеспечения надежного энергоснабжения и максимально конкурентоспособных цен для потребителей.

LETA уже сообщала, что МЭА объявило в среду, 11 марта, о том, что государства-члены выпустят на рынок 400 миллионов баррелей нефти из запасов для смягчения последствий войны на Ближнем Востоке.

«Проблемы на нефтяном рынке, с которыми мы сталкиваемся, имеют беспрецедентный масштаб, поэтому я очень рад, что государства-члены МЭА отреагировали на них чрезвычайными коллективными действиями беспрецедентного масштаба», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

«Нефтяные рынки глобальны, поэтому ответ (…) также должен быть глобальным», — добавил Бироль.

На экстренном совещании 32 страны «сегодня единогласно договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных резервов для устранения сбоев на нефтяных рынках, вызванных войной на Ближнем Востоке», говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что «чрезвычайные резервы будут высвобождаться в течение периода времени, соответствующего обстоятельствам каждого государства-члена, при этом некоторые страны будут пополнять их за счет дополнительных чрезвычайных мер».

Объем нефти, который планируют высвободить члены МЭА, значительно превышает 182 миллиона баррелей нефти, которые они высвободили в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Нападение США и Израиля на Иран и иранские удары по странам Персидского залива привели к резкому росту цен на нефть, поскольку ряд стран сократили добычу нефти и практически парализовали движение танкеров через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового объема сырой нефти.