Латвийцы стали меньше пить и курить? Официальной продукции продано меньше на 6% за полгода

Редакция PRESS 22 августа, 2025 17:17

Бизнес 0 комментариев

По данным Службы госдоходов, в первой половине 2025 года объем легального алкоголя на рынке снизился на 5,9% по сравнению с прошлым годом. В упадке и продажи большинства категорий напитков, исключение — только игристое вино, которое показало рост. По данным Службы государственных доходов (VID), в первые шесть месяцев 2025 года на рынок было поставлено 28,3 млн литров алкогольных напитковг.

Снижение коснулось почти всех категорий. Объем водки сократился на 5,2% и составил 5,1 млн литров. Поставки вина уменьшились на 4,3% до 6,5 млн литров, а ликеров — на 5,9% до 664 тысяч литров. Продажи виски снизились на 6,8%, коньяка и бренди — на 3%, крепленого вина — почти на 19%.

Сильнее всего падение затронуло сегмент слабоалкогольных напитков: объем коктейлей сократился на 7,2%, а прочих ферментированных напитков (за исключением пива и виноградных вин) — на 9,2%. В категории рома, текилы, черного бальзама и других крепких напитков падение составило 6,7%.

Единственным исключением стало игристое вино, которое, напротив, показало рост на 2,1% и достигло 2,5 млн литров.

По итогам всего 2024 года объем официально поставленного на рынок алкоголя сократился на 3,9% и составил 64,2 млн литров. Таким образом, в 2025-м падение темпов потребления усилилось.

Эксперты отмечают, что часть сокращения связана с изменением привычек латвийцев и ростом цен. Однако в статистику не попадает нелегальный оборот алкоголя, который, по данным отдельных исследователей, сохраняет заметную долю.

Снижение касается не только алкоголя, но и табачных изделий. За первые шесть месяцев 2025 года в Латвии в потребление было передано 732,9 млн сигарет – почти на 80,5 млн меньше, чем годом ранее. Это спад на 9,9%.

Количество реализованных сигар и сигарилл уменьшилось на 11,1%, до 7,3 млн штук, а объём курительного табака сократился на 3,6% – до 49 тонн. В то же время в сегменте нагреваемого табака зафиксирован небольшой рост: на рынок поступило 30,6 тонн, что на 1,1% больше, чем год назад.

По данным Службы госдоходов, в 2024 году в Латвии было реализовано 1,65 млрд сигарет, что на 4,9% меньше, чем в 2023-м.

Обновлено: 13:55 24.08.2025
Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

