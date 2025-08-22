Латвийцы стали меньше пить и курить? Официальной продукции продано меньше на 6% за полгода

Снижение коснулось почти всех категорий. Объем водки сократился на 5,2% и составил 5,1 млн литров. Поставки вина уменьшились на 4,3% до 6,5 млн литров, а ликеров — на 5,9% до 664 тысяч литров. Продажи виски снизились на 6,8%, коньяка и бренди — на 3%, крепленого вина — почти на 19%.

Сильнее всего падение затронуло сегмент слабоалкогольных напитков: объем коктейлей сократился на 7,2%, а прочих ферментированных напитков (за исключением пива и виноградных вин) — на 9,2%. В категории рома, текилы, черного бальзама и других крепких напитков падение составило 6,7%.

Единственным исключением стало игристое вино, которое, напротив, показало рост на 2,1% и достигло 2,5 млн литров.

По итогам всего 2024 года объем официально поставленного на рынок алкоголя сократился на 3,9% и составил 64,2 млн литров. Таким образом, в 2025-м падение темпов потребления усилилось.

Эксперты отмечают, что часть сокращения связана с изменением привычек латвийцев и ростом цен. Однако в статистику не попадает нелегальный оборот алкоголя, который, по данным отдельных исследователей, сохраняет заметную долю.

Снижение касается не только алкоголя, но и табачных изделий. За первые шесть месяцев 2025 года в Латвии в потребление было передано 732,9 млн сигарет – почти на 80,5 млн меньше, чем годом ранее. Это спад на 9,9%.

Количество реализованных сигар и сигарилл уменьшилось на 11,1%, до 7,3 млн штук, а объём курительного табака сократился на 3,6% – до 49 тонн. В то же время в сегменте нагреваемого табака зафиксирован небольшой рост: на рынок поступило 30,6 тонн, что на 1,1% больше, чем год назад.

По данным Службы госдоходов, в 2024 году в Латвии было реализовано 1,65 млрд сигарет, что на 4,9% меньше, чем в 2023-м.