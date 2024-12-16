Латвийский туризм оживает: иностранных гостей стало больше, но их все равно меньше, чем до пандемии

В том числе количество ночей, проведенных иностранными гостями в латвийских местах для размещения туристов, за десять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросло на 8,9% и составило 2,451 млн, а количество ночлегов местных жителей увеличилось на 2,6% и составило 1,611 млн.

Всего за десять месяцев этого года в латвийских объектах для проживания туристов было обслужено 2,34 млн гостей, что на 10,7% больше, чем за десять месяцев 2023 года, в том числе количество обслуженных иностранных гостей выросло на 13,9% и составило 1,373 млн, а число обслуженных местных жителей выросло на 6,5% - до 967 100.

По сравнению с предшествовавшим пандемии временем - аналогичным периодом 2019 года - общее количество гостей, обслуженных в местах для проживания туристов, за десять месяцев 2024 года на 5,8% меньше, в том числе количество обслуженных иностранных гостей на 19,3% меньше, а количество обслуженных местных жителей выросло на 23,5%. При этом количество ночей, проведенных гостями в объектах для ночлега, отстает от данных за десять месяцев 2019 года на 15%, в том числе иностранные гости провели в Латвии на 26,8% меньше ночей.

В октябре этого года количество ночей, проведенных гостями в латвийских гостиницах и других местах для размещения туристов, по сравнению с октябрем 2023 года выросло на 8,8% и составило 344 900, в том числе количество ночей, проведенных в них иностранными гостями, выросло на 12%, составив 216 100, а количество ночлегов местных жителей увеличилось на 3,7% и составило 128 800.

В латвийских местах для размещения туристов в октябре было обслужено в общей сложности 197 600 гостей, что на 12,2% больше, чем в октябре 2023 года, в том числе количество обслуженных иностранных гостей выросло на 18% и составило 119 100, а количество обслуженных местных жителей увеличилось на 4,6%, составив 78 500.

Средняя продолжительность пребывания иностранных гостей в местах для проживания туристов в октябре этого года составила 1,8 ночи (в октябре прошлого года - 1,9 ночи), а средняя продолжительность пребывания местных гостей в этих объектах составила 1,6 ночи (в октябре прошлого года - 1,7 ночи).

Больше всего иностранных гостей было принято из Литвы - 16 900, за которой следуют Эстония - 14 000, Германия - 11 100, Соединенное Королевство - 7600, Финляндия - 7400, Испания - 5300, Польша - 5300, Швеция - 5100, США - 4900, Норвегия - 4400.

Больше всего иностранных гостей было принято в Риге - 81,5%. 5% остановились в Юрмале, 3,1% - в Марупском крае, 2,4% - в Лиепае, 1,2% - в Сигулдском крае.

Больше всего жителей Латвии было принято в Риге, где останавливались 30,5% гостей, в Юрмале остановились 11,5%, в Лиепае - 7,1%, в Сигулдском крае - 4,7%, в Даугавпилсе - 4%, в Цесисском крае - 4%, в Валмиерском крае - 3,1%.

Средняя загруженность гостиниц и подобных им мест для ночлега в Латвии в октябре составила 41,2%, что на 0,7 процентного пункта меньше по сравнению с октябрем прошлого года, в том числе в Риге - 52,5%, что больше на 0,7 процентного пункта по сравнению с октябрем прошлого года.